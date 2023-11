Die Weiße Flotte am Wasserbahnhof in Mülheim (Archivbild).

Mülheim Wer 2024 vergnügliche Stunden auf der Ruhr erleben möchte, kann ab sofort Fahrscheine erwerben. Mülheimer Unternehmen wirbt aktuell mit Rabatten.

Seit kurzem läuft der Vorverkauf für erste Tageskreuzfahrten in 2024 mit Mülheims Weißer Flotte. Auch Tickets für die Partyfahrten auf der Ruhr sind erhältlich. Ab Montag, 4. Dezember, sind dann alle Touren buchbar, teilte die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) jetzt mit.

Im Dezember biete man verschiedene, zeitlich begrenzte Rabattangebote an: Zwischen dem 4. und dem 9. Dezember etwa gibt es 10 Prozent Rabatt auf Tagestouren nach Xanten am Rhein, inklusive Stadtführung rund um den Dom oder Tour durch den Archäologischen Park. Es wird jeweils eine Strecke mit dem Schiff zurückgelegt. Wer sich für die Hinfahrt entscheidet, kann am Frühstücksbuffet zulangen, wer die Rückfahrt erhält ein Mittagessen. Die jeweils andere Fahrt erfolgt mit dem Bus.

„Familienfrühstück mit Geschichten aus aller Welt” ist erstmals im Programm

Vom 11. bis 16. Dezember gibt es dann 10 Prozent Rabatt auf die Tageskreuzfahrt „Familienfrühstück mit Geschichten aus aller Welt”, die neu im Programm ist. Erzähler André Wülfing präsentiert Märchen, Abenteuer und Erzählungen aus den verschiedensten Ländern. Die kleinen und größeren Fahrgäste erwartet ein Frühstücksbuffet.

Vom 18. bis 30. Dezember sind Gutscheine für weitere Tageskreuzfahrten im Angebot. Wer sich noch nicht für eine bestimmte Tour entschieden hat, kann Wertgutscheine bei der Touristinfo erwerben und so bis zu 10 Euro sparen.

Der Vorabfahrplan für die neue Saison ist erhältlich ab Donnerstag, 30. November. Das Jahresprogramm 2024 erscheint Anfang Februar. Aktuelle Infos unter: weisse-flotte-muelheim.de.

