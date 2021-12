Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Mülheim-Dümpten erlitten drei junge Leute am Freitagabend zum Teil schwere Verletzungen.

Unfall in Mülheim Parkplatz-Raser in Mülheim: Drei junge Leute im Krankenhaus

Mülheim. Crash in parkenden Wagen nach Beschleunigungsfahrt: Zwei junge Frauen wurden in Mülheim schwer verletzt. Wie die Polizei den Unfallhergang sieht.

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz am Heifeskamp in Mülheim-Dümpten am Freitagabend erlitten drei junge Leute zum Teil schwere Verletzungen. Die Polizei geht nach Zeugenaussagen davon aus, dass sich zwei der drei beteiligten Fahrzeuge eine Art Rennen auf dem Parkplatz geliefert haben könnten.

Die Notrufe gingen gegen 22.45 Uhr bei Feuerwehr und Polizei ein. Vor Ort stellte sich heraus, so die Polizei am Sonntag, dass zwei Autos, ein VW Polo und ein BMW M1, auf dem Parkplatzgelände im Gewerbegebiet stark beschleunigt hätten, mit hohem Tempo hinter- und auch nebeneinander her gefahren sein sollen. Dabei soll der Polofahrer (23) in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und ist in einen auf dem Gelände stehenden Hyundai gefahren. Im stehenden Hyundai haben laut Polizei drei junge Frauen gesessen, 19, 19 und 20 Jahre alt. Im Polo saß außer dem Fahrer (24) noch eine 22-jährige Beifahrerin.

Die beiden Unfallwagen wurden in Mülheim erheblich beschädigt. Foto: Feuerwehr Mülheim

Im stehenden Wagen saßen drei junge Frauen

Bei dem Unfall wurden der Polofahrer und die beiden 19-jährigen Frauen aus dem Hyundai verletzt, die beiden jungen Frauen schwer. Alle drei wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungszug sowie Kräften des Rettungs- und Führungsdienstes im Einsatz.

Die beiden Kleinwagen wurden stark beschädigt. Der BMW, der unbeschädigt blieb, wurde laut Polizei von einem 21-Jährigen gesteuert, der noch zwei junge Leute, 19 und 18 Jahre alt, mit im Wagen hatte. Die polizeilichen Ermittlungen werden fortgesetzt.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim