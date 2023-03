Parfüm für 600 Euro: Junge Diebesbande fliegt in Mülheim auf

Mülheim. Zufällig erwischten Polizisten in Mülheim zwei junge Diebe, die aus einem Drogeriemarkt geflüchtet waren. Dort hatte es heftige Szenen gegeben.

In einem Saarner Drogeriemarkt ist es am Dienstagnachmittag, 28. März, zu einem räuberischen Diebstahl gekommen, der allerdings nur teilweise gelang. Durch einen Zufall konnte die Polizei zwei von drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Auf der Langenfeldstraße in Saarn fielen Einsatzkräften der Polizei zwei Jugendliche ins Auge, „die sich auffällig verhielten“. Die Beamten kontrollierten den 14- und den 17-Jährigen, fanden dabei in einer Jacke und im Hosenbund eines Jugendlichen mehrere originalverpackte Parfüms. Noch im Laufe der Kontrolle kam über Funk eine Meldung über einen Raub in einem Drogeriemarkt an der Düsseldorfer Straße. Demzufolge seien drei Tatverdächtige flüchtig.

„Während ein Teil der Einsatzkräfte die beiden Verdächtigen vorläufig festnahm und zur Polizeiwache brachte, suchten die weiteren Beamten den Drogeriemarkt auf“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gruppe von mindestens drei Personen Einkaufskörbe mit Parfüms befüllt hatte und das Geschäft verlassen wollte. Ein Kunde wurde laut Polizei auf den Diebstahl-Versuch aufmerksam und hielt einen Tatverdächtigen fest. Der schlug nach dem Kunden und konnte sich losreißen.

Die beiden mutmaßlichen Mittäter flüchteten gemeinsam, während der zuvor Festgehaltene stürzte und das Diebesgut mit einem Verkaufswert von knapp 600 Euro verlor. Er flüchtete anschließend vom Tatort. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes auf räuberischen Diebstahl und Bandendiebstahl.

Der unbekannte Tatverdächtige soll nach Zeugenangaben etwa 16 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er trug zur Tatzeit eine Jeans, Turnschuhe und dunkle Oberbekleidung. Er soll dunkle Haare haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

