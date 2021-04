Corona: Mülheim hisst Trauerbeflaggung für Verstorbene

Trauerbeflaggung am Mülheimer Rathausturm: Am Sonntag wird mit dem Trauerflor an den Flaggen der Verstorbenen in der Pandemie gedacht.

Mülheim. Der Mülheimer Rathausturm wird am Sonntag Trauerbeflaggung tragen. Zum Gedenken an alle Menschen, die in den Zeiten der Pandemie verstorben sind.

Auch Mülheim trauert um die Menschen, die in der Zeit der Pandemie verstorben sind. Der Rathausturm bekommt am Sonntag eine Trauerbeflaggung.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sind viele Menschen gestorben. Viele starben infolge einer Corona-Erkrankung, andere wiederum unabhängig davon. Allein in Mülheim sind bis zum Dienstag 208 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. „All diese Menschen verbindet, dass sie sich durch die Einschränkungen in der Pandemie häufig nicht von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten. Auch für Hinterbliebene ist es schwer, angemessen zu trauern. Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren im Leben vieler Menschen“, sagt Oberbürgermeister Marc Buchholz.

Um den in der Pandemie Verstorbenen zu gedenken, richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag, 18. April, eine zentrale Gedenkveranstaltung aus. Auch der Mülheimer Rathausturm wird am kommenden Sonntag Trauerbeflaggung tragen.