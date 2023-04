Ostern in Mülheim: Das geht Karfreitag und Ostermontag nicht

Blumengeschäfte dürfen am Karfreitag und am Ostersonntag für fünf Stunden öffnen – ebenso Bäckereien und Zeitungsläden.

Mülheim. Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Auch in Mülheim ist dann alles Unterhaltende untersagt. Gaststätten, Museen und Kinos dürfen aber öffnen.

An Ostern gelten besondere Regelungen für die Ladenöffnungszeiten. Bäckereien, Blumengeschäfte und Zeitungsläden dürfen am Karfreitag (7. April) und am 1. Feiertag (Ostersonntag, 9. April) für die Dauer von fünf Stunden geöffnet sein. Dagegen müssen die Verkaufsstellen am 2. Feiertag (Ostermontag, 10. April) geschlossen bleiben.

Karfreitag gehört zu den sogenannten stillen Feiertagen. Im NRW-Landesgesetz ist geregelt, dass es bereits am Tag vorher, am Gründonnerstag, ab 18 Uhr still ist: Es gilt ein öffentliches Tanzverbot. Am Karfreitag selbst bleiben alle Geschäfte (bis auf Bäckereien, Blumengeschäfte, Zeitungsläden an fünf Stunden) geschlossen – auch die Spielhallen und Wettannahmestellen.

Kino: Filme müssen für Feiertag geeignet sein

Gaststätten dürfen öffnen, jedoch sind dort alle musikalischen und sonstigen unterhaltenden Darbietungen verboten. Auch private Veranstaltungen außerhalb von Wohnungen sind nicht erlaubt. Es dürfen außerdem keine Wochenmärkte, gewerblichen Ausstellungen, Zirkusaufführungen, Volksfeste oder ähnliche Veranstaltungen stattfinden. Das gilt ebenfalls für Sportveranstaltungen. Filme dürfen nur gezeigt werden, wenn sie vom Kultusministerium als geeignet anerkannt sind.

Was Sie zu Ostern noch wissen müssen:

Das Verbot gilt bis zum nächsten Tag (Samstag, 8. April) um 6 Uhr. Kulturelle Veranstaltungen – auch ernsten Charakters - sind während der Hauptzeit der Gottesdienste an Karfreitag (6 bis 11 Uhr) untersagt. Anschließend sind jedoch Aufführungen erlaubt, die dem ernsten Charakter des stillen Feiertages entsprechen. Kunstausstellungen, Museen, Schwimmbäder und Zoos dürfen öffnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim