Ostern 2023: Das sind die Gottesdienst-Termine in Mülheim

Wie hier im vergangenen Jahr an der St. Elisabeth-Kirche wird in Mülheim an vielen Stellen das Osterfest begangen.

Mülheim. Mit Ostern steht das größte christliche Fest bevor. Mülheimer Gemeinden feiern mit zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen. Die Übersicht.

„Christus ist auferstanden“, das ist die frohe Botschaft des Osterfestes, die auch Mülheimer Christinnen und Christen in den besonderen Gottesdiensten feiern. Der zentrale Glaube des Christentums geht zurück auf das Neue Testament. Dort wird berichtet, wie Jesus gekreuzigt wird und stirbt, sein Grab dann aber leer vorgefunden wird: Jesus ist von den Toten auferstanden.

Mülheimer Osterfest: Was an den Feiertagen im Mittelpunkt steht

Bei den Gottesdiensten am Gründonnerstag steht der Gedanke an das letzte Abendmahl im Mittelpunkt. Eines der traditionellen Rituale ist die Fußwaschung. Die Karfreitagsgottesdienste werden in Gedenken an den Tod Jesu in besonders ruhiger Form abgehalten. Der Altar ist abgeräumt, die Glocken schweigen, eine Wandlung gibt es nicht. In vielen Gemeinden findet vormittags eine Kreuzwegandacht statt.

Die Osternacht gilt für Viele als Höhepunkt im Kirchenjahr. An diesem Abend wird die Auferstehung gefeiert. Ab dem Ostersonntag werden in der katholischen Kirche bis Pfingsten keine Lesungen mehr aus dem Alten Testament vorgetragen. Als Evangelium wird Maria Magdalenas Entdeckung des leeren Grabes und ihre Begegnung mit dem Auferstandenen aus dem Johannes-Evangelium gelesen.

Die Lokalredaktion hat alle Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – in zeitlicher Reihenfolge von Donnerstag bis Sonntag zusammengestellt.

Gründonnerstag (6. April)

06.00 Uhr, Christ König: Frühschicht mit anschließendem Frühstück im Gemeindehaus

08.30 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Wortgottesfeier Kita

09.00 Uhr, St. Mariae Geburt: Chrisammesse im Essener Dom

11.00 Uhr, Christ König: Kargottesdienst Kita

15.30 Uhr, St. Theresia von Avila: Heilige Messe der Senioren im Bürgersaal St. Theresia (Kastanienallee 7) mit anschließendem Kaffeetrinken

17.00 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Wortgottesfeier

17.00 Uhr, Heilig Geist: Wortgottesfeier für Familien

18.00 Uhr, Gnadenkirche: Tischabendmahl mit Pfarrerin Anja Strehlau

18.30 Uhr, Immanuelkirche: Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Michael Manz

18.30 Uhr, Matthäuskirche: Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin Anja Reschke

19.00 Uhr, St. Mariä Himmelfahrt: Heilige Messe, bis 21 Uhr Ölbergandacht, mitgestaltet vom Solistenensemble

19.00 Uhr, St. Michael: Heilige Messe, mitgestaltet von der Kantorei Herz Jesu-St. Michael, anschließend Stilles Gebet in der Kirche und Agape im Gemeindesaal

19.00 Uhr, Markuskirche: Gottesdienst mit Abendmahl mit Diakonin Gisela Wehnau

19.00 Uhr, Gemeindezentrum Wilhelminenstraße: Gottesdienst mit Abendmahl an Tischen mit Pfarrerin Karla Unterhansberg

19.00 Uhr, Petrikirche: Gottesdienst mit Abendmahl und Mädchen-Solistengruppe unter Diakonin Daniela Konings (auch im Livestream zu verfolgen unter https://t1p.de/VEK-youtube)

19.30 Uhr, St. Barbara: Abendmahlfeier mit SA für Pastor Julius Buschmann sowie für Heinz und Michael Tripptrap

20.00 Uhr, St. Mariae Geburt: Heilige Messe mit Abendmahlfeier und anschließender Agape

20.00 Uhr, St. Theresia vom Kinde Jesu: Heilige Messe mit Abendmahlfeier

21.00 Uhr, St. Michael: Ölbergstunde bis 22 Uhr

23.00 Uhr, St. Mariae Geburt: Komplet

Karfreitag (7. April)

09.30 Uhr, Immanuelkirche: Gottesdienst mit Abendmahl unter Pfarrer Michael Manz

10.00 Uhr, Marienhospital: Ökumenischer Karfreitagsgottesdienst mit besonderer musikalischer Gestaltung (Anmeldung erforderlich)

10.00 Uhr, Kirche im Fliedner-Dorf: Gottesdienst mit Pfarrerin Birgit Meinert-Tack

10.00 Uhr, Lutherkirche: stiller Gottesdienst mit Abendmahl und besonderer Musik, Pfarrerin: Katrin Schirmer

10.00 Uhr, Gemeindezentrum Winkhausen: Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchenchor, Pfarrerin: Petra Jäger

10.30 Uhr, St. Michael: Kreuzweg für Kinder

11.00 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Kinderkreuzweg

11.00 Uhr, Heilig Geist: Kreuzweg und Karfreitagsliturgie für Familien

11.00 Uhr, St. Mariae Himmelfahrt: Kreuzweg für Kinder

11.00 Uhr, Christ König: Kinderkreuzweg

11.00 Uhr, Johanniskirche: Gottesdienst mit dem Chor „Good News“ und Abendmahl, Pfarrerin: Sarah-Marie Reschke

11.00 Uhr, Matthäuskirche: Gottesdienst mit Lukas-Chor und Abendmahl, Pfarrerin: Gundula Zühlke

11.15 Uhr, Erlöserkirche: Gottesdienst mit Pfarrerin Alexandra Cordes

11.15 Uhr, Pauluskirche: Gottesdienst bewegt mit Abendmahl, Pfarrerin: Sabina Sandmann

11.15 Uhr, Dorfkirche Saarn: Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrerin Kerstin Ulrich

11.15 Uhr, Petrikirche: Gottesdienst mit Abendmahl und Kammerchor, Pfarrer: Dietrich Sonnenberger (auch im Live-Stream zu verfolgen unter https://t1p.de/VEK-youtube)

14.30 Uhr, St. Michael: Rosenkranzandacht

15.00 Uhr, St. Barbara: Karfreitagsliturgie

15.00 Uhr, St. Mariae Geburt: Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi mit anschließender Beichtgelegenheit (Karfreitagsliturgie)

15.00 Uhr, St. Engelbert: Karfreitagsmeditation mit Chor

15.00 Uhr, St. Theresia vom Kinde Jesu: Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi (Karfreitagsliturgie)

15.00 Uhr, St. Mariae Himmelfahrt: Karfreitagsliturgie - es singt der Chor im Kloster Saarn

15.00 Uhr, St. Michael: Karfreitagsliturgie

18.00 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Karfreitagsliturgie auf Polnisch

Karsamstag (8. April)

09.30 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Speisensegnung auf Polnisch

12.00 Uhr, St. Mariae Geburt: Bereitung der Osterkerze in der Ladenkirche

18.00 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Osternachtsfeier auf Polnisch

20.00 Uhr, St. Theresia v. K. Jesu: Osternachtsfeier

21.00 Uhr, St. Barbara: Osternachtsfeier

21.00 Uhr, St. Mariae Geburt: Osternachtsfeier mit Osterfeuer

21.00 Uhr, St. Mariae Himmelfahrt: Osternachtsfeier mit der Jugendkantorei

21.00 Uhr, Christ König: Osternachtsfeier

21.00 Uhr, St. Michael: Osternachtsfeier, mitgestaltet von der Kantorei Herz Jesu-St. Michael

21.00 Uhr, St. Theresia von Avila: Lichtfeier

21.00 Uhr, Petrikirche: Gottesdienst zur Osternacht mit Abendmahl und Kantorei, Pfarrerin Sabine Sandmann (auch im Live-Stream zu verfolgen unter https://t1p.de/VEK-youtube)

22.00 Uhr, St. Joseph: Osternachtsfeier

22.00 Uhr, Lutherkirche: Osternacht links der Ruhr mit Pfarrer Matthias Göttert

22.00 Uhr, Johanniskirche: Osternacht mit Prädikantin Sabine Wiese

23.00 Uhr, Erlöserkirche: Osternacht mit Pfarrerin Anja Strehlau

Ostersonntag (9. April)

06.00 Uhr, St. Elisabeth: Osternachtsfeier

06.00 Uhr, Evangelische Kirche an der Wilhelminenstraße: Gottesdienst mit Abendmahl mit anschließendem Frühstück mit Superintendent Gerald Hilleband

08.00 Uhr, Friedhof Heißen: Auferstehungsandacht mit Prädikant Michael Wüster

09.30 Uhr, St. Theresia von Avila: Heilige Messe

09.30 Uhr, Immanuelkirche: Familiengottesdienst mit Michael Manz

09.30 Uhr, Matthäuskirche: Osterfrühstück

09.45 Uhr, St. Theresia vom Kinde Jesu: Heilige Messe

09.45 Uhr, Gnadenkirche: Familiengottesdienst mit Taufe / Pfarrerin: Alexandra Cordes

10.00 Uhr, Marienhospital: Osterfestmesse (Anmeldung erforderlich unter 305 42 802 oder m.nowk@contilia.de)

10.00 Uhr, St. Engelbert: Heilige Messe

10.00 Uhr, Heilig Geist: Festmesse mit Familiengottesdienst

10.00 Uhr, St. Michael: Heilige Messe

10.00 Uhr, Markuskirche: Familiengottesdienst mit Pfarrerin Petra Järger inklusive anschließender Ostereiersuche auf der Gemeindewiese und Umtrunk auf dem Vorplatz

10.00 Uhr, Kirche im Fliedner-Dorf: Gottesdienst mit Pfarrerin Birgit Meinert-Tack

10.00 Uhr, Lutherkirche: Festlicher Ostergottesdienst mit Pfarrerin Katrin Schirmer

11.00 Uhr, Albertus Magnus: Heilige Messe in kroatischer Sprache

11.00 Uhr, Matthäuskirche: Familiengottesdienst mit Kinderkirchenteam und Taufe, Pfarrerin Gundula Zühlke

11.15 Uhr, St. Joseph: Heilige Messe

11.15 Uhr, Pauluskirche: Gottesdienst bewegt mit ChoroNeo und Pfarrer Dietrich Sonnenberger

11.15 Uhr, Petrikirche: Gottesdienst mit Abendmahl und Kammerchor sowie dem Jungen A-Chor / Diakonin Daniela Konings (auch im Live-Stream zu verfolgen unter https://t1p.de/VEK-youtube)

11.15 Uhr, Dorfkirche Saarn: Gottesdienst mit Pfarrer Christoph Pfeiffer

11.30 Uhr, St. Mariae Geburt: Hochamt & Festmesse

11.30 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Familienmesse

11.30 Uhr, St. Mariae Himmelfahrt: Heilige Messe mit festlicher Musik für Chor und Blechbläser, es singt der Chor im Kloster Saarn

12.30 Uhr, St. Barbara: Tauffeier

12.30 Uhr, St. Joseph: Tauffeier

12.45 Uhr, St. Mariae Geburt: Tauffeier Fynn Christian Thuir

13.00 Uhr, Christ König: byzantinische Messe

14.00 Uhr, St. Mariae Rosenkranz: Heilige Messe in englischer Sprache

19.00 Uhr, St. Michael: stille eucharistische Betstunde

