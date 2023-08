Ortungs-App wird 32-jährigem Mülheimer zum Verhängnis

Mülheim. Polizei verkündet Fahndungserfolg: Nach einem Vorfall am Bahnhof Dortmund wurde sie in Mülheim fündig. Nun ermittelt sie gegen einen 32-Jährigen.

Nach einem Diebstahl am Dortmunder Hauptbahnhof ermittelt die Bundespolizei gegen einen Mülheimer. Eine Ortungs-App soll ihm zum Verhängnis geworden sein.

Gegen 11.30 Uhr am Samstagvormittag meldete sich ein 23-Jähriger Bochumer bei der Polizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund und beschuldigte einen anderen Mann, ihm das Handy geklaut zu haben. Am Abend zuvor habe er gemeinsam mit diesem eine Disko besucht und sich später noch an einem Kiosk am Bahnhof aufgehalten. Nachdem man sich getrennt habe, sei ihm der Verlust seines Mobiltelefons aufgefallen, so der Bochumer.

Bundespolizei ortet besagtes Handy in der Mülheimer Altstadt

Die Bundespolizisten ortete besagtes Handy daraufhin in der Mülheimer Altstadt und schalteten die Mülheimer Polizei ein. Diese habe sich sofort zum angegebenen Standort aufgemacht. In der Zwischenzeit veränderte sich dieser Standort allerdings; die Beamten orteten erneut. Danach sollte sich das Handy nun in einem Wohngebiet befinden.

Zwischenzeitlich hatten die Polizisten herausgefunden, dass es sich bei dem Gesuchten wohl um einen 32-jährigen Mann handelt. Eine Auswertung der Videoüberwachungsanlage des Dortmunder Hauptbahnhofs hatte die Aussage des 23-Jährigen bestätigt, so die Bundespolizei. Die Einsatzkräfte trafen den 32-Jährigen in seiner Wohnung an – in seiner Hand hielt er besagtes Mobiltelefon. Die Beamten stellten es sicher. Und die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

