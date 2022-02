Open-Air-Festival Pentwist in Mülheim - Vorverkauf startet

So sah das Open-Air-Festival 2021 in der Mülheimer Freilichtbühne aus. Da lief es noch unter dem Namen „Über Tag“. Jetzt heißt es „Pentwist“. Karten gibt es ab Sonntag.

Mülheim. Chillige Beats und krasse Bässe: Verschiedene DJs präsentieren ihre Musik in Mülheim. In der Freilichtbühne gibt es ein Festival von Steve Clash.

In Mülheim wird bald an zwei Tagen unter freiem Himmel gefeiert: Im Mai steht ein großes Festival in der Freilichtbühne an. Beim „Pentwist“ präsentieren nationale DJs und Liveacts ihre Musik - von chilligen Indiebeats über krasse Rapbässe bis hin zu elektronischen Vibes. Am Sonntag startet der Vorverkauf. Eine Woche später werden die ersten Künstler bekannt gegeben.

Der Festivalort im ehemaligen Steinbruch gehört zu einer der größten Naturbühnen in Deutschland und ist umgeben von einem Park. Es gibt eine große Wiese und einen Biergarten mit Foodtrucks. Die Open-Air-Party von Veranstalter und DJ Steve Clash findet dort zum dritten Mal statt. Sie ist für Samstag, 21. Mai, und Sonntag, 22. Mai, von 14 bis 22 Uhr geplant. Gestartet hatte die Reihe übrigens unter dem Namen „Über Tag“.

Pentwist-Festival setzt auf Nachhaltigkeit: Vegane Speisen und diverse Künstler

In den vergangenen beiden Jahren konnte das Festival durch Corona nur eingeschränkt stattfinden. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf eine reguläre Party. Sie hatten sich um eine nachhaltige Party bemüht: So wollen sie etwa ausschließlich vegetarische und vegane Speisen anbieten und auf Barrierefreiheit achten.

Sollte das Festival aufgrund von sich ändernden Corona-Regeln im Mai nicht stattfinden können, wird es auf Samstag, 20. August, und Sonntag, 22. August, verschoben. Wer Fragen hat, kann sich an festival@pentwist.de wenden. Tickets und weitere Informationen gibt es auch im Internet unter https://pentwist.de/.

