Ohne Mundschutz, mit Stock: Frau schlägt im Supermarkt zu

Einkaufen im Supermarkt ist nur mit Mundschutz erlaubt - eine 66-Jährige in Mülheim hielt sich nicht daran und rastete aus.

Mülheim. Nach dem Hinweis, ihren Mundschutz anzulegen, schwang eine Supermarktkundin (66) in Mülheim-Speldorf den Stock. Auch ein Polizist bekam Prügel.

Völlig eskaliert ist ein Einkauf am Montagmittag, 12. Oktober, kurz nach 15 Uhr in einem Supermarkt auf der Duisburger Straße in Speldorf. Eine 66-jährige Duisburgerin war dort ohne vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz unterwegs und achtete nicht auf den Abstand. Als ein anderer Kunde (55) sie darauf hinwies, schlug die Frau mit ihrem Gehstock auf ihn ein.

Mann auf dem Parkplatz angefahren - er hatte das Auto fotografiert

Später fuhr sie den Mann mit ihrem Auto an, als sie den Supermarktparkplatz verlassen wollte und der 55-Jährige ihren Wagen fotografierte. Die Polizei wurde gerufen und versuchte, die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen - offenbar ohne Erfolg. Die schlagfertige Frau erhob ihren Stock sogar gegen die Beamten und griff einen Polizisten mit einem Faustschlag an.

Letztlich wurde eine Notärztin alarmiert, die sich der Dame annahm und sie zur weiteren Versorgung in eine Fachklinik überwies. Der 55-jährige Mann wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen gegen die 66-Jährige werden in einem Strafverfahren fortgesetzt.