OB Buchholz zur Corona-Impfung: „Bitte nicht nachlassen!“

Mülheim. Die Inzidenz in Mülheim ist relativ niedrig. „Wir sind auf einem guten Weg, aber bitte nicht nachlassen!“, so OB Buchholz. Weitere Impftermine.

Die aktuelle Inzidenz in Mülheim liegt bei 44,5 (Zum Vergleich: Landesdurchschnitt über 110), es gibt 128.597 Erstgeimpfte, 119.956 Zweigeimpfte und 3.781 Mülheimerinnen und Mülheimer haben bereits ihre Auffrischungsimpfung erhalten. „Damit sind wir gut aufgestellt“, so Oberbürgermeister Marc Buchholz. Und er erklärt weiter: „Ja, wir sind auf einem guten Weg, aber bitte nicht nachlassen!“ Er spricht damit vor allem Bürgerinnen und Bürger an, die bislang noch nicht geimpft sind.

„Nur Impfen hilft, die Pandemie in den Griff zu bekommen“

„Nur Impfen hilft, die Pandemie in den Griff zu bekommen“, da ist sich Marc Buchholz mit allen Experten im Mülheimer Krisenstab einig. Die nächsten Impftermine auf einen Blick: Mittwoch, 27. Oktober, 10 bis 18 Uhr, Diagnosezentrum (Haus 3), Mintarder Straße 55. Außerdem: Freitag, 29. Oktober, 16 bis 20 Uhr, Feldmannstiftung, Augustastraße 108-114. Am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 18 Uhr wird wieder im Forum, Erdgeschoss (EG), Hans-Böckler-Platz 1, geimpft.

Die ersten Termine im November: Mittwoch, 3. November, 10 bis 18 Uhr, Diagnosezentrum (Haus 3), Mintarder Straße 55 und Donnerstag, 4. November, 8 bis 16 Uhr, Hochschule Ruhr West (HRW), Duisburger Straße 100 (Gebäude 5) sowie Freitag, 5. November, 12 bis 16 Uhr, DRK-Altentagesstätte (Bürgertreff), Prinzeß-Luise-Straße 115.

Erst-, Zweit- und Drittimpfungen werden angeboten

Am Samstag, 6. November, 13 bis 20 Uhr wird auf der Galopprennbahn, Akazienallee 80 geimpft. Am Montag, 8. November, 10 bis 18 Uhr, am Diagnosezentrum (Haus 3), Mintarder Straße 55 und am Mittwoch, 10. November, 10 bis 18 Uhr, erneut am Diagnosezentrum (Haus 3), Mintarder Straße 55.

In der Ev. Lukaskirchengemeinde an der Oberheidstraße 229 kann man sich am Freitag, 12. November, von 14 bis 18 Uhr, impfen lassen. Am Montag, 15. November, 10 bis 18 Uhr, am Diagnosezentrum (Haus 3), Mintarder Straße 55, dort ebenfalls am Mittwoch, 17. November, 10 bis 18 Uhr. Am Freitag, 19. November, 16 bis 20 Uhr, kann man in der Feldmannstiftung, Augustastraße 108-114, vorbeischauen.

Geimpft wird mit den Impfstoffen Johnson & Johnson (Janssen) und Biontech. Es finden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen statt.

