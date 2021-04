Unfall Notbremsung: Radfahrer stürzt in Mülheim und verletzt sich

Mülheim. Ein Radfahrer wird am Donnerstagmorgen in Mülheim von einem Auto beim Abbiegen zum Bremsen gezwungen und stürzt. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Ein Radfahrer stürzte am Donnerstagmorgen in Dümpten, als er eine Notbremsung machen musste. Ein Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Gegen 5.10 Uhr war der Radler (20) auf dem Radweg an der Mellinghofer Straße in Richtung Mannesmannallee unterwegs. An der Kreuzung Mellinghofer Straße/Heifeskamp bog ein neben ihm fahrendes Auto plötzlich nach rechts ab und übersah möglicherweise den vorfahrtberechtigten Radfahrer.

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

Der Radler bremste scharf, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Laut Polizei entfernte sich ein dunkler Opel Astra vom Unfallort. Der Wagen soll vor dem Unfall bereits durch einen aufheulenden Motor sowie eine starke Beschleunigung aufgefallen sein. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum gesuchten Wagen machen können: 0201/829-0.