Nobelpreis: Mülheimer Benjamin List wird am Dienstag geehrt

Der Chemiker Benjamin List, Direktor am Mülheimer Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, erhält 2021 den Nobelpreis für Chemie. Unser Bild zeigt eine Szene vom euphorischen Empfang am 6. Oktober in Mülheim.

Mülheim. Wegen Corona entfällt die glanzvolle Nobelpreis-Verleihung in Schweden. Chemiker Ben List wird in Berlin geehrt. Wie Mülheimer dabei sein können.

Die Nachricht, die am Vormittag des 6. Oktober in Mülheim eintraf, war definitiv eine der besten des Jahres 2021: Prof. Dr. Benjamin List wird der Nobelpreis für Chemie zuerkannt! Der Jubel am Max-Planck-Institut (MPI) für Kohlenforschung und in der Stadt war riesig. Nach der Auszeichnung für Karl Ziegler 1963 geht ein zweiter Nobelpreis ins kleine Mülheim? Großartig! In der kommenden Woche nun werden Ben List und sein Kollege, der US-Chemiker David W. C. MacMillan, mit dem renommiertesten Wissenschaftspreis der Welt ausgezeichnet. Coronabedingt wird auf die glanzvolle Zeremonie in Stockholm, bei der der schwedische König den Preis übergibt, verzichtet. Ben List und Prof. Dr. Klaus Hasselmann, der den Physik-Nobelpreis erhält, werden am Dienstag, 7. Dezember, in Berlin geehrt. Interessierte Mülheimer können online dabei sein.

Die Schwedische Botschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und die Nobelstiftung haben ein Programm zusammengestellt, das man in weiten Teilen im Livestream verfolgen kann: Am Dienstag, 7. Dezember, zwischen 14 und 15 Uhr gibt es in der Schwedischen Botschaft ein Nobel Symposium, bei dem die Preisträger von Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar interviewt werden. Das Gespräch, das Einblick in ihre Forschungsarbeiten geben soll, wird live auf Youtube übertragen: https://www.youtube.com/watch?v=vMWFk4f77NQ. Die feierliche Überreichung der Nobelpreise findet dann um 17.30 Uhr im Harnack-Haus, einer Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft, statt. Auch diese Veranstaltung wird übertragen: über die Webseite der Max-Planck-Gesellschaft unter https://www.mpg.de/nobelmpg21.

Lists „Nobel Lecture“ in englischer Sprache wird ebenfalls übertragen

Die berühmte „Nobel Lecture“ in englischer Sprache, die List bereits aufgenommen hat, wird am Mittwoch, 8. Dezember, erstmals öffentlich zu sehen sein. Die Nobelstiftung stellt die Reden der beiden Chemienobelpreisträger ab 11 Uhr auf ihrer Internetseite sowie bei YouTube zu Verfügung: https://www.nobelprize.org/nobel-week-live-streams-2021.

Traditionell findet die Zeremonie am 10. Dezember statt, dem Todestag von Alfred Nobel. Wegen der Corona-Pandemie läuft alles anders: Bei einer virtuellen Zeremonie im Blauen Saal des Stockholmer Rathauses werden Aufnahmen aller dezentralen Preisverleihungen mit Reden und kulturellen Darbietungen verwoben. Die Verleihung des Friedensnobelpreises ist ab 13 Uhr zu sehen, die Verleihung der anderen Nobelpreise ab 16.30 Uhr: https://www.nobelprize.org/ceremonies/nobel-week-2021/.

Pandemie verhindert auch die große Feier vor Ort in Mülheim

Eine aufregende Woche, die eigentlich auch vor Ort mit den Mülheimern und Mülheimerinnen gebührend gefeiert werden sollte: Doch die Pandemie, so heißt es aus der Pressestelle des Instituts, mache dies leider unmöglich. Man werde versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt eine angemessene Würdigung des zweiten Mülheimer Nobelpreisträgers auf die Beine zu stellen.

