Nikolaus beschenkt Mülheimer Kinder - diesmal am Stadthafen

Der Nikolaus verteilt Pumänner an Mülheimer Kinder (Archivbild von 2019): Früher fand die traditionelle Aktion der Mülheimer Hilfsorganisationen auf dem Synagogenplatz statt, wo der Nikolaus per Drehleiter einschwebte. Dieses Mal kommt er mit dem Boot über die Ruhr.

Mülheim. Die Nikolausaktion der Mülheimer Blaulicht-Organisationen findet in diesem Jahr am Stadthafen statt. Auch neu: Der bärtige Mann kommt per Boot.

Der Nikolaus wird am Sonntag, 4. Dezember, in Mülheim erwartet und Kinder beschenken. „Auf seiner langen Reise legt er einen Zwischenstopp in Mülheim an der Ruhr ein“, heißt es in einer Ankündigung der Stadt.

In einem Boot des Technischen Hilfswerkes (THW) wird er um 16.30 Uhr am Stadthafen (Ruhrbania) anlegen. Dort nehmen ihn Nachwuchskräfte der Mülheimer Blaulichtorganisationen in Empfang und begleiten ihn zu seinem Thron vor der Bühne. Jugendliche der Malteser, der Johanniter, des Deutschen Roten Kreuzes, des THW, der DLRG, der Jugendfeuerwehren Broich und Heißen sowie Mitglieder der Notfallseelsorge werden kleine Geschenke an die anwesenden Kinder verteilen. Die Pumänner werden auch in diesem Jahr wieder von der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) spendiert.

Suppi Huhn und die Kinderkönige singen bei Mülheimer Nikolausaktion

Für adventliche Stimmung im Stadthafen sorgen Suppi Huhn und die Kinderkönige - sie laden zum Mitsingen von bekannten Weihnachtsliedern ein. Alle Kinder sind herzlich eingeladen, den Nikolaus in Mülheim willkommen zu heißen. Noch ein Hinweis: „Ganz besonders freut sich der Nikolaus über kleine Weihnachtsgedichte.“

