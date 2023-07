Weltklasse-Jonglage und mehr auf Mülheims Freilichtbühne

Mülheim. Atemberaubendes Straßentheater kommt am Donnerstag wieder auf Mülheims Freilichtbühne. Darunter Weltklasse-Jonglage mit bis zu elf Keulen.

Ihre brandneuen Straßentheater-Shows präsentieren Chinese-Pole-Artistin Sabeth Dannenberg und die Musik-Jonglage-Comedy „Canavaltwins“ an diesem Donnerstag (13. Juli) auf der Freilichtbühne.

In der Reihe „Von Nord nach West“ testen Profis aus dem Bereich Straßentheater ihre neuen Produktionen vor Publikum. Das erfolgreiche Konzept der Werkstattbühne unter freiem Himmel für Straßentheatermacherinnen und -macher aus Deutschland und dem europäischen Ausland begann zunächst in Mülheim, wurde 2012 erst auf Bremen und Osnabrück und dann auf Löhne ausgeweitet. Kronberg im Taunus und Troisdorf kamen 2019 dazu und 2021 Arnsberg, Wuppertal und Dinslaken.

Sabeth Dannenberg testet in Mülheim ihr Clownsstück „Das Lächeln am Fuße der Fahne“

Sabeth Dannenberg bewegt sich in ihrem Clownsstück „Das Lächeln am Fuße der Fahne“ zwischen dem Boden der Realität und den Träumen der Wirklichkeit. Ein solistisches Duett am Mast der Zeit, eingebettet in den 80er-Jahre-Klangteppich der Funkjazz-Ikone Herbie Hancock.

Sabeth Dannenberg Foto: Gerrit Elshof

Die Canavaltwins zeigen in Ihrem Straßenprogramm Weltklasse-Jonglage mit bis zu elf Keulen. Sie moderieren mit Charme und Witz durchs Programm und sind für jeden Spaß zu haben. Dynamische und kraftvolle Rhythmen werden mit temporeicher Jonglage mit verschiedensten Utensilien kombiniert. Live-Musik verschmilzt mit Jonglage und Komik zu einem runden Ganzen.

Die Veranstaltung beginnt wie immer in der Donnerstagsreihe um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, für die Künstler geht der Hut rum. Der Biergarten ist ab 18 Uhr geöffnet.

