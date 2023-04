Nicht nur Styrum: Wie Mülheim offene Sportangebote plant

In der Sporthalle an der Von-der-Tann-Straße in Mülheim-Styrum treffen sich jeden Freitag Jugendliche und junge Erwachsene zum zwanglosen Sporttreiben.

Wer keinem Sportverein angehört oder Mitglied in einem Fitnessstudio ist, hat vor allem in den Wintermonaten kaum Möglichkeiten, in der Freizeit drinnen Sport zu treiben. Ein offenes Angebot in Styrum könnte daher auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden. Warum sich das aber schwierig gestaltet.

Jeden Freitag öffnet die Sporthalle an der Von-der-Tann-Straße zwischen 20 und 24 Uhr ihre Pforten für Jugendliche und junge Erwachsene, die zwanglos Fußball oder Basketball spielen wollen. Das Kooperationsprojekt zwischen der Sportjugend im Mülheimer Sportbund und dem Mülheimer Sportservice wird aktuell aus Trendsportmitteln der Leonhard-Stinnes-Stiftung finanziert. 5600 Euro im Jahr fließen vor allem in die Bezahlung der Übungsleiter. Weitere Fördermittel sollen akquiriert werden.

Mülheimer Sportjugend nimmt die Stadtmitte ins Visier

Im Sportausschuss am Dienstag erkundigten sich CDU und Grüne nach einer Möglichkeit, das Projekt auch auf andere Bereiche in der Stadt auszuweiten. Dies halten auch die beiden Kooperationspartner für wünschenswert. Die Sportjugend hat schon seit geraumer Zeit Interesse daran, ein entsprechendes Angebot im Bereich der Stadtmitte zu installieren.

Bisher scheiterte dies an mangelhaften Kapazitäten in Dreifachsporthallen sowie am Mangel an Übungsleitern. Möglich wäre ein solches Angebot aber sicher in etwas kleineren Turnhallen, in denen samstags ab 20 Uhr noch Kapazitäten frei wären.

Darüber hinaus wird der MSS in Kooperation mit dem Institut für Sport und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg/Essen ab Herbst das Pilotprojekt „Open Sundays“ veranstalten. Das offene Bewegungsangebot richtet sich an Kinder der Klassen eins bis sechs und soll an vier Sonntagen von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule am Dichterviertel stattfinden.

Es richtet sich in allererster Linie an Kinder, die sonst keinen Sport treiben oder die Möglichkeit haben, sich zu bewegen.

