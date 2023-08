Neuzugang am Hafen: Dieses Unternehmen kommt nach Mülheim

Mülheim. Ein weiterer Hidden Champion kommt nach Mülheim. Welches Unternehmen seine Produktion hierher verlagert und wie viele Arbeitsplätze entstehen.

Das weltweit tätige Unternehmen Aalberts Surface Technology eröffnet einen Standort in Mülheim. Auf etwa 2000 Quadratmetern sollen etwa 40 Stellen geschaffen werden. Die Produktionshallen befinden sich an der Rheinstraße und werden aktuell eingerichtet.

Die Aalberts Surface Technologies GmbH mit Hauptsitz in Kerpen ist ein technischer Dienstleister für Oberflächen- und Wärmebehandlung mit über 6000 Mitarbeitern an über 80 Standorten weltweit. Die Produkte des Unternehmens finden unter anderem in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau und der Medizintechnik Verwendung. Für den Standort Mülheim sprachen laut Geschäftsführer Peter Frohs die vielen Großunternehmen in direkter Nachbarschaft sowie ein guter Draht zur Mülheimer Wirtschaftsförderung.

Am Mülheimer Hafen ist einiges in Bewegung

Aalberts Surface Technology will die Produktion am neuen Standort bis zum Jahresende aufnehmen. Auch sonst ist Bewegung am Hafen. Etwa Mitte 2024 soll die Baustelle am Hafencenter abgeschlossen sein. Dort eröffnet unter anderem die erste Burger King Filiale der Stadt. Die Erweiterung des Tankcenters soll bereits im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Geplant sind unter anderem ein größerer Shop, Ladestationen für E-Fahrzeuge, eine neue Spur für Nutzfahrzeuge sowie drei Waschplätze mit Selbstbedienung.

Neueröffnungen in Mülheim - lesen Sie mehr:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim