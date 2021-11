Neujahrskonzert in Mülheim: Musikalische Reise durch Europa

Mülheim. Das Jahr beginnt in der Stadthalle mit dem Europäischen Festival Orchester und einer musikalischen Reise durch Europa von Walzer bis Operette.

Quer durch Europa führen die musikalische Reise des Europäischen Festival Orchesters zum Neujahrskonzert: Sängerin Nina Koufochristou und Sänger Raphael Pauß bringen Ausschnitte aus Operetten. Ouvertüren, Walzer und Polkas der Wiener Johann Strauss-Dynastie ergänzen das Programm am 9. Januar 2022 in der Stadthalle.

Die Operettenkomponisten Franz Lehàr oder Jacques Offenbach sind mit an Bord. So geht es von der Walzerstadt Wien zum Karneval nach Rom und zu einer berühmten lustigen Witwe nach Paris, bevor es über einen Zwischenstopp in Tirol wieder nach Wien geht.

Orchester verspricht „Abwechslung in schwierigen Zeiten“

Nach der pandemiebedingten Pause Anfang 2021 steht das Europäische Festival Orchester nun wieder in den Startlöchern für sein bereits traditionelles Wiener Neujahrskonzert. „Wir wollen definitiv spielen“, sagt Alexander Steinitz, Initiator und Dirigent der Konzerte – überzeugt, dass mit den richtigen Schutz-Maßnahmen gespielt werden kann. Er versichert dennoch: Ticketkäufer erhalten bei einem Ausfall des Konzerts ihr Geld vollständig zurück.

Die Planungen für das Konzert in Mülheim laufen derweil auf Hochtouren. „Gerade in schwierigen Zeiten brauchen Menschen ein wenig Abwechslung“, so Steinitz, und sieht ein stimmungsvolles Konzert als die richtige Methode an.

Beginn des Konzerts in der Stadthalle, Theodor-Heuss-Platz 1, ist um 17 Uhr. Tickets und Infos gibt es unter wiener-neujahrskonzert.de, bei den Vorverkaufsstellen, bei Eventim.de oder unter 01806-57 00 70. Da das Kartenkontingent wegen der Abstände eingeschränkt ist, sollte man sich zeitnah seine Karten sichern.

