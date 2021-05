Ein neues Mülheimer Drive-in-Testzentrum eröffnet am Mittwoch in Styrum am Stadion. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Corona in Mülheim Neues Testzentrum eröffnet am Mittwoch in Mülheim-Styrum

Mülheim. Ein neues Mülheimer Drive-in-Testzentrum eröffnet am Mittwoch in Styrum am Stadion. Es werden dort auch Lolli-Tests für Kinder angeboten.

Die neue Teststation am Stadion in Mülheim-Styrum wird am Mittwoch, 12. Mai, als Drive In-Station im Namen des Mülheimer FC 97 eröffnet. Man benötigt laut Betreiber keinen Termin für den Bürgertest, allerdings die Ausweisdokumente. Die neue Styrumer Teststation auf dem Parkplatz am Ruhrstadion, Friesenstraße 47, ist am Montag, Mittwoch, Freitag und am Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

[+++ Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++]

Die Öffnungszeiten werden nach Bedarf angepasst und erweitert. Es werden Nasen- oder Rachenabstriche angeboten, bei Bedarf auch Lolli-Tests für Kinder. Telefonisch ist das Testzentrum am Stadion erreichbar unter 01575 94 80 151, per E-Mail info@teststadion.de, oder unter http://teststadion.de/

Das Ergebnis des Tests wird 20 bis 40 Minuten nach der Entnahme per E-Mail übersendet. In bestimmten Fällen kann das Testergebnis auch ausgedruckt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim