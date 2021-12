An der Mülheimer Volkshochschule, die zurzeit an der Aktienstraße untergebracht ist, beginnt am 10. Januar das neue Halbjahr.

Bildung Neues Programm startet an der Mülheimer Volkshochschule

Mülheim. An der Mülheimer Volkshochschule beginnt am 10. Januar das neue Halbjahresprogramm. Es heißt „Bildung macht glücklich“. Welche Kurse es enthält.

In den Wochen, als in der Mülheimer Volkshochschule wieder mehr Leben stattfinden konnte, haben die Verantwortlichen eines gespürt: „Bildung macht glücklich.“ So nannten sie dann gleich auch das Kursprogramm für das erste Halbjahr 2022.

Mit mehr als 330 Kursen und Veranstaltungen bereitete die VHS ein breitgefächertes Programm vor, um auch in schwierigen Zeiten ein wenig zum Glück beizutragen. Neben jeder Menge Bewährtem gehören auch 50 neue Kurse zum Angebot – darunter interessante Workshops und Seminare am Wochenende.

60 Kurse der VHS Mülheim finden online statt

Seit der Pandemie sind Online-Angebote ein ganz aktuelles Thema. Die VHS bietet 60 Online-Kurse und Online-Vorträge quer durch alle Themenbereiche an.

Mit einer Postkartenkampagne wirbt die VHS darüber hinaus für den zweiten Bildungsweg. „Volkshochschule – das ist aus der Tradition heraus der Ort, an dem auch Schulabschlüsse nachgeholt werden“, sagt Leiterin Annette Sommerhoff. Da das Leben nicht immer geradeaus laufe, biete die VHS die Möglichkeit einer zweiten Chance. „Bekanntlich hat schon so manche Karriere mit einem erfolgreichen Abschluss über den zweiten Bildungsweg begonnen“, so Sommerhoff.

Werbung für den zweiten Bildungsweg

Auf den Postkarten, die in der VHS ausliegen, erzählen Menschen verschiedenen Alters ihre Geschichte. „Ich mache jetzt meinen Realschulabschluss, um damit eine Ausbildung zum Handelsfachwirt beginnen zu können. Meine Freunde finden es gut, dass ich etwas nachhole, was ich vorher versäumt habe“, sagt etwa Tom (25).

Alle Kurse werden unter Wahrung des Mindestabstandes, mit reduzierter Platzzahl und unter Beachtung aller erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen durchgeführt. Das Kursprogramm startet am 10. Januar und endet mit Beginn der Sommerferien.

Ausführliche Kursbeschreibungen sowie alle wichtigen Informationen sind auf der Homepage unter vhs.muelheim-ruhr.de zu finden.

