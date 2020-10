Neues Mülheimer Fotorätsel: Wo haben die Männer geschwitzt? Vorne rechts an der Ecke soll eine Kneipe gewesen sein. Wer erinnert sich noch daran?

Viel Handarbeit mussten die Männer auf dieser Baustelle erledigen. Das Verlegen von Straßenbahnschienen war Knochenarbeit. Wo schwitzen die Männer 1960? Wer kann sagen, wo die Gleise hinführten?

Das Straßenschild wirkt wie aus einer anderen Zeit – eben wie vor 60 Jahren. Was ist mit den Häusern im Hintergrund? Kennt noch jemand die Geschäfte? Vorne rechts an der Ecke soll eine Kneipe gewesen sein, in der auch einmal ein Gast mit einer Pistole geschossen haben soll. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie mehr wissen..