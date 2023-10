Seit zwei Wochen stehen die großen Schaukeln am Mülheimer Ruhrauen-Spielplatz „Auf dem Dudel“ still. Wann darf wieder geschaukelt werden?

Seit zwei Wochen schwingt hier nichts mehr, stehen die großen Schaukeln am Ruhrauen-Spielplatz „Auf dem Dudel“ still. Bauzäune sperren diesen Bereich zwischen Schildkröte und Klettergerüst ab. Dabei ist die aufwendig und schön gebaute Fläche zum Austoben nicht nur enorm beliebt, sondern gerade erst vor 16 Monaten eröffnet worden.

Und schon ein erster Defekt? Ja, bestätigt Stadtsprecherin Tanja Schwarze. Die Schaukel sei aufgrund einer Schadensmeldung am 4. Oktober außer Betrieb genommen worden. Eine Schraubverbindung der dreifachen Schaukelsitzaufhängung hatte sich gelöst. Das Gerät wurde daraufhin zunächst vorsichtshalber gesperrt und überprüft.

Schnell hatte man sich daran gemacht, das Spielgerät wieder zu reparieren. Die Arbeiten seien inzwischen auch abgeschlossen, so dass die Stadt die Schaukel in Kürze freigeben wird. Für die Sperrung des Gerätes sind aber Fremdkosten in Höhe von 470,05 Euro entstanden.

