Drei Schildkröten geben dem neuen Spielplatz unmittelbar an Mülheims Ruhr ein ganz eigenes Gesicht.

Freizeit Neuer Spielplatz an Mülheims Ruhr soll bald eröffnet werden

Mülheim. Von ersten Plänen bis zur Realisierung sind einige Jahre ins Land gezogen: Jetzt soll Mülheims neuer Spielplatz an der Ruhr zeitnah eröffnen.

Noch muss das Gras rund um die neuen Spielgeräte in Ruhe wachsen - aber bald sind die Bauzäune weg: Am 1. Juni wird der neue Spielplatz „Auf dem Dudel“ feierlich eröffnet.

Nach langer Planung und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern (auch der allerkleinsten) sei auch dank Städtebaufördermitteln eine großzügige Anlage in unmittelbarer Ruhr-Nähe entstanden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Im Zentrum: drei Schildkröten, die dem Spielplatz ein ganz eigenes Gesicht geben.

Eröffnungsfest für neuen Mülheimer Spielplatz am 1. Juni

Noch allerdings ist die Anlage eingezäunt: Der frisch gesäte Rasen muss noch angehen. „Gerade im Hangbereich, wo sich auch eine Rutsche befindet, muss sich noch ein stabiles Wurzelwerk entwickeln“, so Jochen Schwatlo vom Grünflächenamt. Daher bittet die Stadt Mülheim die Bürger noch um ein wenig Geduld.

Ein großes Einweihungsfest ist für den 1. Juni geplant. Damit wird gleichzeitig der Weltspieltag (28. Mai) gefeiert. Details sind noch in Planung, so viel sei verraten, so eine Stadtsprecherin: Das Spielmobil werde auch dabei sein.

