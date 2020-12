Neuer Kalender für 2021 zeigt Mülheim in alten Bildern

Es ist eine Jubiläumsausgabe: Udo Richter hat den 25. Kalender in der Reihe „Mülheim/Ruhr in alten Ansichten“ fertiggestellt und herausgebracht. Aus seiner Postkartensammlung hat der geschichtsinteressierte Mülheimer wieder 13 beeindruckende Bilder herausgesucht, die seine Heimatstadt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zeigen.

Auf dem Deckblatt ist die Mülheimer Altstadt zu sehen, die Aufnahme stammt vermutlich aus dem Jahre 1955. Aber es gibt noch viel ältere Fotografien in dem schönen Jahresbegleiter. So ziert das Januar-Blatt eine Aufnahme von 1910. Darauf zu sehen ist die Häuserzeile Bürgerstraße 4-10 im Dichterviertel, die der Architekt Franz Hagen um 1905 errichten ließ.

Rückblick bis 1905

Neueren Datums ist dagegen das Bild für den Monat April. Es zeigt die Schloßstraße und den Hans-Böckler-Platz um 1980. In den 1970er Jahren waren die Iduna-Hochhäuser und das Einkaufszentrum entstanden, die City galt damals als hochmodern.

Das Baden und Bootfahren an der Ruhr dokumentiert der Kalender ebenso wie das Kuren von Kindern im Kindersolebad am Raffelberg (um 1928). Als Luftaufnahme von 1925 ist das Restaurant Uhlenhorst im Broich-Speldorfer Wald zu sehen, auch die Fotografien anderer Gebäude, zum Beispiel der Evangelischen Elementarschule am Rahmen (Kettwiger Straße, um 1906), fesseln den Betrachter. Wer weiß denn noch, dass 1912 an der Bachstraße mit dem „Metropol“ ein Varieté-Konzerthaus eröffnet wurde?

Den Kalender gibt es für 14,90 Euro in den Buchhandlungen Bücherträume (Prinzeß-Luise-Straße 9), Fehst (Löhberg 4), Hilberath & Lange (Düsseldorfer Straße 111) und Thalia (Rhein Ruhr Zentrum).