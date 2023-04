Neuer Club in Mülheim: Tanzen zu Elektro-Sounds im „Caruso“

Mülheim. Für jüngere Mülheimer: Elektro-Reihe „Club Caruso“ startet am 17. Mai. DJs Eric Smax, Frank Klassen und Picco B. legen auf. Fortsetzung folgt.

Das Line-Up für die Premiere steht: Mit Eric Smax, Frank Klassen und Picco B. an den Turntables geht am Mittwoch, 17. Mai, um 21 Uhr erstmals die neue Elektro-Reihe „Club Caruso“ an den Start – im einzigartigen Saal des „Caruso“ an der Stadthalle. Sie richtet sich speziell auch an jüngere Mülheimerinnen und Mülheimer.

Die weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus bekannten drei DJs stehen allesamt für Sets mit elektronischer Musik. Die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) als Veranstalter schreibt dazu: „Eric Smax, seit über 20 Jahren als DJ und Produzent tätig, hat bereits Hits von Lady Gaga, Hilary Duff oder The Nightcrawlers neu abgemischt. Frank Klassen kreiert mit seinen „Cello LiveSets“ ein einzigartiges Musikerlebnis, das eine magische Reise durch die Sphären der elektronischen Musik ist. Auf Festivals wie Ushuaia oder Parookaville legt er regelmäßig auf. Picco B. bringt seinen ausgewählten clubbigen Sound von heute, gestern und morgen nach Mülheim. Der 34-Jährige ist Resident-DJ im Plan B in Rüttenscheid.“

Feiern gehen können junge Leute in Mülheim am 17. Mai. Dann startet der „Club Caruso" mit Elektro-Musik.

Coole Location im Nebentrakt der Mülheimer Stadthalle

Die neue Party-Reihe soll neben dem Line-Up vor allem durch die Location überzeugen Das „Caruso“ bietet einen einzigartigen Saal im Nebentrakt der Stadthalle und liegt unmittelbar an der Ruhr. Mit seinen hohen Decken, edlen Marmorwänden und frei stehenden Säulen ist es der ideale Ort für unvergessliche Nächte mit Electronic Vibes.

„Club Caruso dient als Appetizer für das im Sommer stattfindende zweitägige Mülheim Summer Open Air (ehemals Ruhrbühne), speziell auf den neuen Festivaltag, den Electronic Friday“, sagt Michael Birr, Geschäftsführer der MST. „Der 11. August wird ganz im Zeichen elektronischer Musik stehen.“ Zum anderen wolle die MST in Mülheim das Angebot für die jüngere Zielgruppe und alle Nachtschwärmer vergrößern.

Tickets im VVK auf muelheim-events.de für 15 € (zzg. Gebühren), an der Abendkasse: 20 €. Der Stadthallen-Parkplatz an der Bergstraße ist nur wenige Meter entfernt.

