Medizin Neuer Chefarzt in Mülheim will ein „Arzt zum Anfassen“ sein

Mülheim. Der neue Chefarzt der Chirurgie am Mülheimer Marien-Hospital legt großen Wert auf Kontakt zum Patienten. Dr. Michael Jakob stammt aus dem Revier.

Das St. Marien-Hospital (SMH) hat ab 1. August einen neuen Chefarzt: Dr. Michael Jakob übernimmt die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie von Prof. Dr. Maren Schulze.

Der 52-jährige Jakob beherrscht operativ das gesamte Spektrum der Chirurgie bis hin zur komplexen Viszeralchirurgie. „Um für jeden Patienten die optimale Therapie zu gewährleisten, ist mir die Zusammenarbeit mit den Spezialisten der anderen Fachabteilungen und den niedergelassenen Kollegen besonders wichtig“, betont Dr. Jakob, der ein „Arzt zum Anfassen“ sein möchte. „Die Patientin oder der Patient muss verstehen können und sich verstanden fühlen, um für sich gute Entscheidungen treffen zu können.“

Eingriffe nach der „Schlüssellochtechnik“ mit möglichst kleinen Schnitten

Das Leistungsspektrum des neuen Chefarztes umfasst sämtliche Formen der Behandlung von gut- und bösartigen Erkrankungen des gesamten Magen-Darm-Traktes bis zu komplexer Hernienchirurgie (etwa Nabelbrüche), Chirurgie der Schilddrüse und die Proktologie, Erkrankungen am Po. Der Facharzt ist auf minimalinvasive Operationen, also Eingriffe nach der „Schlüssellochtechnik“ mit möglichst kleinen Schnitten, spezialisiert.

Der geborene Essener studierte an der Ruhr-Universität in Bochum Medizin. Er verfügt zudem über eine Ausbildung als laparoskopischer Chirurg, um über den Bauchnabel schonende Eingriffe in der Bauchhöhle durchführen zu können. Dr. Jakob wechselt von der Schön-Klinik Düsseldorf nach Mülheim. In den vergangenen 13 Jahren war er in verschiedenen Fachkliniken als leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt tätig.

„Mit dieser Nachbesetzung konnten wir Frau Prof. Schulze den Schritt ermöglichen, ihre Expertise im Bereich Robotik im Ausland erweitern zu können. Wir freuen uns, wenn sie mit ihrem neu gewonnenen Know-how anschließend in die Contilia zurückkehren wird“, sagt SMH-Geschäftsführer Carsten Preuß.

