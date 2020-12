Neue Wifi-Hotspots in der Mülheimer Innenstadt

Mülheim. Auf dem Rathausmarkt, an der Ruhrpromenade, am Stadthafen und an der Zentralen Haltestelle in Mülheim kommt man nun gratis und schnell ins Netz.

Den Bürgern sowie den Gästen der Stadt steht an ausgewählten Standorten in Mülheim nun ein leistungsfähiges „freies Internet“ zur Verfügung. Möglich macht dies das Förderprogramm „WiFi4EU“ der Europäischen Union.

Nach der Förderzusage wurde im Rathaus eine Liste mit öffentlichen Plätzen und Gebäuden zusammengestellt, an denen Wifi-Hotspots realisiert werden sollten. „Wir haben es geschafft, mit den von der EU bereitgestellten Mitteln ein gutes und vor allem zusammenhängendes Netz auf die Beine zu stellen. Das ist etwas, was uns aus Haushaltsgründen bisher nicht möglich war. Daher freut es mich, dass wir den Bürgern nun dieses Angebot machen können“, freut sich Oberbürgermeister Marc Buchholz.

Mit der The Cloud Networks Germany GmbH, einem Anbieter für öffentliche WiFi-Lösungen, steht der Stadt ein routinierter Partner zur Seite, welcher die Wifi-Hotspots bereits installiert hat. In Mülheim finden sich drahtlose Zugangspunkte-Hotspots nun auf dem Rathausmarkt, entlang der Ruhrpromenade sowie am Stadthafen. Außerdem wird über einen Zugangspunkt an der Schollenstraße, der Bereich der Haltestelle Stadtmitte erreicht