Neue stellvertretende Leiterin der Mülheimer Lokalredaktion

Wechsel an der Spitze der Mülheimer Lokalredaktion: Die stellvertretende Redaktionsleiterin Linda Heinrichkeit (links) macht den nächsten Karrieresprung und leitet künftig die Redaktion Bottrop. Katja Bauer (rechts) kehrt dafür nach Mülheim zurück. In der Mitte: Redaktionsleiter Mirco Stodollick.

Mülheim. Zwei Jahre hat Katja Bauer ein Sonderprojekt im Verlag mit aufgebaut. Nun ist sie zurück als stellvertretende Leiterin der Mülheimer Redaktion.

In der Mülheimer Lokalredaktion gibt es einen personellen Wechsel in der Führung: Katja Bauer löst als stellvertretende Redaktionsleiterin Linda Heinrichkeit ab, die einen Karrieresprung macht. Für Katja Bauer ist es eine Rückkehr zu alter Wirkungsstätte.

Zum 1. Mai hat Linda Heinrichkeit (33) eine neue Herausforderung angenommen und wird in Zukunft die Lokalredaktion der WAZ in Bottrop leiten. Heinrichkeit war im Juni 2019 als stellvertretende Leiterin in die Mülheimer Lokalredaktion gekommen. Nun macht sie ihren nächsten Schritt.

Katja Bauer: Es ist spannend, die Stadt nun auch als Bürgerin zu erleben

Für Heinrichkeit kehrt Katja Bauer (45) zurück an ihre alte Wirkungsstätte und wird – wie schon zwischen Januar 2018 und Frühjahr 2019 – als Stellvertreterin das Führungsduo mit Redaktionsleiter Mirco Stodollick bilden. In den vergangenen zwei Jahren hat Bauer als Führungskraft in Essen ein neues Team von Blattmachern mitaufgebaut, das die Lokalausgaben der WAZ im Ruhrgebiet layoutet und produziert.

„Ich freue mich sehr, wieder in Mülheim zu sein“, sagt die gebürtige Essenerin, die zwischenzeitlich auch in Mülheim – in der Nähe des Oppsprings in Holthausen – heimisch geworden ist. „Die Stadt ist kompakt, aber doch vielfältig und so grün. Mülheim hat in jede Himmelsrichtung etwas anderes zu bieten. Es ist spannend, die Stadt nun auch als Einwohnerin zu erleben.“

Besonders beeindruckt Katja Bauer, dass den Mülheimern ihre Stadt so außerordentlich am Herzen liegt. „Die Bürger bringen sich viel ein. Ich freue mich total, mit den Menschen hier wieder als lokale Berichterstatterin ins Gespräch zu kommen. Für ihre Anliegen will ich immer ein offenes Ohr haben.“

Kontakt: Katja Bauer, 0208-44308-35, katja.bauer@funkemedien.de

