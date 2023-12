Neue Stadtschokolade für Mülheim - das macht sie besonders

Mülheim Die „wahrscheinlich fairste Schokolade“ weltweit gibt es jetzt im Mülheim-Style. Auch für Veganer. Vier Geschäfte führen sie schon.

Die Stadt Mülheim bringt sie gemeinsam mit dem Netzwerk Faire Metropole Ruhr ins Ruhrgebiet: die „wahrscheinlich fairste Schokolade der Welt“, wie die Initiatoren sagen. Die neue „Stadtschokolade“ mit Mülheim-Banderole soll nicht nur gut schmecken, sondern auch ein Zeichen für soziale und ökologische Nachhaltigkeit setzen.

Hergestellt wird sie in der solarbetriebenen Fabrik von „Fairafric“ in Amanase, Ghana. Sie soll „neue Maßstäbe für nachhaltige Wertschöpfung im Herkunftsland des Kakaos“ setzen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mülheim engagiert sich schon lange für den Fairen Handel und darf sich seit 2016 offiziell „Fair Trade Town“ nennen. Kaufen kann man die klimafaire Stadtschokolade bei Sonnenblume Naturkost (Hansastraße 16), Biologisch Terjung (Lehnerstraße 4a), in der Touristinformation (Schollenstraße 1) und im Weltladen Mülheim (Kaiserstraße 8).

Mülheimer Stadtschokolade gibt es auch als vegane Variante

Die Stadtschokolade ist in zwei Sorten erhältlich: als Bio-Milchschokolade und als vegane Variante. Der Kakao stammt von etwa 250 Kakaofarmerinnen und -farmern einer ghanaischen Bio-Kakao-Kooperative. Sie bekommen eine Bio-Prämie von umgerechnet etwa 550 Euro pro Tonne Kakao, dies sei „die höchste in Westafrika“. Während im Durchschnitt bei einer herkömmlichen Tafel Schokolade nur etwa 13 Prozent des Gewinns im Anbauland verbleiben, punkte die klimafaire Stadtschokolade mit stolzen 43 Prozent. Die Verpackung der Schokolade ist plastikfrei, sie besteht aus biologisch abbaubarer Nature-Flex-Folie. Weitere Infos auf www.faire-metropole.ruhr/schokolade.

