Die Talentwerkstatt in Mülheim-Styrum, in der ehrenamtlich Fahrräder repariert werden, ist umgezogen.

Mülheim. Neue Räume hat in Mülheim die CBE-Talentwerkstatt, in der Ehrenamtler Räder reparieren. Wo Rad-Spender und Abnehmer die Station nun finden.

In Styrums Mitte hat sich mit dem Umbau des Gebäudes an der Oberhausener Straße 190, wo zuvor ein SB-Markt, eine Spielhalle und eine Pizzeria beheimatet waren, neben dem Einzug des MVZ Hausärzte Ruhr noch mehr verändert. Auch die Talentwerkstatt des CBE hat neue Räumlichkeiten bekommen.

Mit dem Einzug des Medizinischen Versorgungszentrums Hausärzte Ruhr in die Räumlichkeiten an der Oberhausener Straße 190 stand auch der Umzug der Talentwerkstatt des CBE (Centrum für bürgerschaftliches Engagement) an, die zuvor in dem Komplex beheimatet war.

Mülheimer Talentwerkstatt: Bald offiziell in den neuen Räumen in Styrum

Die Talentwerkstatt, eine ehrenamtliche Einrichtung, in der gebrauchte Fahrräder für Bedürftige hergerichtet werden, ist trotz des Umbaus vor Ort geblieben, und hat sich laut CBE-Geschäftsführer Michael Schüring im zurückliegenden Frühjahr – „der wichtigsten Jahreszeit für Fahrräder und ihre Instandsetzung“ – mit einer Übergangslösung beholfen. Eigentlich sollte die Fahrradwerkstatt schon eher eröffnet werden. Hürden beim Umbau, den SWB als Vermieterin eng begleitet habe, hätten jedoch verzögert, dass die eigentlichen Räume bereits bezogen werden können, so Schüring.

Noch werden Restarbeiten an der Fassade des Komplexes an der Oberhausener Straße 190 durchgeführt, in dem seit Kurzem das MVZ Hausärzte Ruhr sowie die Talentwerkstatt des CBE samt Fahrradreparatur beheimatet sind. Foto: SWB

Bald soll die Fahrradwerkstatt sich von ihrem Provisorium verabschieden und offiziell in den neuen Räumen eröffnet werden – voraussichtlich am 24. August – und zwar im Abschnitt des Komplexes an der Oberhausener Straße 190, wo zuvor eine Pizzeria beheimatet war. Aktuell würden letzte Arbeiten an der Fassade ausgeführt. Neben der Fahrradwerkstatt entsteht dort ein separater Seminarraum, der nicht nur das CBE etwa für seine Nähkurse, fürs Frauenfrühstück und Sprachkurse nutzen will, sondern der auch Vereinen oder Gruppen aus dem Stadtteil offenstehen soll, kündigt Schüring an. Rund 20 bis 25 Personen fänden dort Platz.

Talentwerkstatt in Mülheim-Styrum hat inzwischen rund 2000 Fahrräder repariert

Gestartet war die Styrumer Talentwerkstatt in der Zeit großer Flüchtlingsbewegungen. Seit Februar 2016 haben die Ehrenamtlichen inzwischen laut Michael Schüring rund 2000 Fahrräder repariert, die Fahrradwerkstatt mit ihren auch sozialen Angeboten diene auch als Treff und Bildungsort. Auch der spezielle Fahrradkurs nur für Frauen wird von hieraus organisiert. Der Fokus des Projekts hat sich mittlerweile gewandelt. Standen zu Beginn noch überwiegend Flüchtlinge im Mittelpunkt der Aktion, sind nun alle Bedürftigen in der ganzen Stadt berechtigt mitzumachen.

Die CBE-Talentwerkstatt freut sich über Fahrradspenden. Wer ein Fahrrad abzugeben hat, kann sich unter 0208 97 06 80 melden. Räder sollten im Idealfall zur Talentwerkstatt an der Oberhausener Straße gebracht werden, könnten in Ausnahmen aber auch abgeholt werden. Öffnungszeiten: dienstags 15 bis 17 Uhr, donnerstags 15 bis 17 Uhr. Weitere Infos: www.cbe-mh.de.

