Mülheim. Mit Künstlicher Intelligenz kennt sich Dr. Anne Stockem Novo aus. Sie forscht seit Jahren dazu. Jetzt wird sie Professorin an der HRW in Mülheim.

Als Stiftungsprofessorin im Fachgebiet Angewandte Künstliche Intelligenz (KI) wird Dr. Anne Stockem Novo ab 1. März an der Hochschule Ruhr West lehren. Die Stiftungsprofessur wurde von der Easy Software AG initiiert und gefördert.

Zuvor hat Anne Stockem Novo sieben Jahre lang als Postdoc im Bereich der Computersimulationen gearbeitet – davon vier Jahre in Lissabon am Instituto Superior Técnico, der renommiertesten ingenieurwissenschaftlichen Hochschule Portugals. Seit 2016 war die promovierte Astroplasmaphysikerin als Algorithmus-Entwicklerin für die ZF Automotive AG tätig. Dort begleitete sie ein mittlerweile globales Projekt im autonomen Fahren. Stockem Novo arbeitete im Bereich der Entscheidungsfindung, in dem ihr Team Machine-Learning und KI für die Szenenprädiktion verwendete.

„Arbeit mit jungen Menschen reizvoll“

„Ich bin gespannt auf die neue Herausforderung an der HRW, wo mich vor allem das Arbeiten und der Austausch mit jungen Menschen reizen. Von der Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Region erwarte ich eine direkte Anwendung hochaktueller Forschung. Die Kooperation zwischen der HRW und der Easy Software AG bietet interessierten Studierenden die Möglichkeit, sich in diesem Feld zu spezialisieren und kleine Projekte oder Abschlussarbeiten durchzuführen“, sagt die neue Professorin.

Was versteht man 2021 unter ‚Angewandter Künstlicher Intelligenz‘? „KI ist ein dynamisches Forschungsfeld und kann vielfältig angewandt werden. Potenzial sehe ich in diversen Anwendungsbereichen – wie zum Beispiel in der Bildverarbeitung zur Klassifizierung und Segmentierung, im Natural Language Processing für interaktive Prozesse, im Austausch mit Kunden oder in der Personalisierung von Prozessen“, so Anne Stockem Novo. Die Stiftungsprofessur verknüpft in Forschung und Lehre die Gebiete Informatik und Wirtschaftswissenschaften.

