Mülheim. Der Mülheimer Karneval wird in der neuen Session ganz bestimmt nicht alt aussehen. Dafür sorgt auch das neue, dazu sehr junge Stadtprinzenpaar.

Schon jetzt steht fest: In der Session 2023/24 kommt der Mülheimer Karneval jung und jeck daher. Dafür sorgen nicht nur Kinderprinz Timo Schumann (12), Kinderprinzessin Zoé-Lynn Espelmann (9) und deren Pagin Antonia Gehlhaus (11). Auch Stadtprinz Yannik Jungblut (24), Stadtprinzessin Fabienne Brugheat (20) und deren Paginnen Julia (21) und Michelle (22) gehören zur jungen Garde.

Alle sind sich mit Stadtprinz Yannik einig: „Wir haben richtig Bock auf Karneval und wollen mit mit den Menschen in unserer Stadt die Fünfte Jahreszeit feiern.“ Dieser närrischen Marschrichtung schließen sich auch der Hofmarschall des Stadtprinzenpaares, Prinzessinnen-Vater Thomas Brugheat (44), und die Adjutanten des Kinderprinzenpaares, Christina Schwab (32) und Michael Becker (34), an.

Mülheimer Prinzenpaare haben rund 150 Bühnenauftritte bis Februar

Das kleine Tollitäten-Team kommt diesmal aus den Reihen der Mölmschen Houltköpp, und das große aus der Prinzengarde Rote Funken. Gemeinsam werden sie bis Rosenmontag (12. Februar) rund 150 Mal auf der Bühne stehen und wollen mit ihrer Show für Spaß an der Freude sorgen. Details werden noch nicht verraten. „Lasst euch überraschen“, rät der designierte Stadtprinz Yannik den Jecken und denen, die es noch werden wollen. Seit dem Sommer trainieren die Mülheimer Tollitäten einmal pro Woche für ihre Auftritte und feilen an den jeweils elf Paragrafen ihrer Proklamation, dem närrischen Regierungsprogramm für die Fünfte Jahreszeit. Das Motto der Session 2023/2024, so viel verraten sie, lautet: „Karneval für Jedermann. Jetzt sind mal die Jungen dran!“

Stadtprinzenpaar und Kinderprinzenpaar der Mülheimer Karnevals-Session 2023/24: (vorne v.l.) Kinderpagin Antonia Gelhaus, Kinderprinzessin Zoé-Lynn Espelmann, Kinderprinz Timo Schumann von den Mölmschen Houltköpp, Pagin Julia Jungblut, Prinz Yannik I. Jungblut, Prinzessin Fabienne Brugheat, Pagin Michelle Brugheat, (hinten) Adjutant Michael Becker (l.) und Johannes Terkatz, Vorsitzender der Roten Funken. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Auf unsere Proklamation freue ich mich auch deshalb ganz besonders, weil sie am 11.11. um 19.30 Uhr im Autohaus Wolf an der Düsseldorfer Straße über die Bühne geht. Dort habe ich meine Berufsausbildung gemacht“, berichtet Yannik Jungblut, der inzwischen als Allfinanz-Berater seine Brötchen verdient. Die närrische Frau an seiner Seite, Prinzessin Fabienne Brugheat, hat ihren Lebensunterhalt zunächst als Krankenpflegerin verdient und arbeitet inzwischen als Kauffrau für Bürokommunikation. Ihre Paginnen Julia und Michelle, Michelle ist ihre Schwester, lassen sich zu Pflegefachfrauen ausbilden.

Mülheimer Autohäuser stellen die Prinzenmobile

Auch die Kindertollitäten, die am 12. November um 15 Uhr im Dümptener Autohaus Extra an der Fritz-Thyssen-Straße proklamiert werden, haben natürlich alle eine Profession: Sie lernen in der Schule fürs Leben. Kinderprinz Timo und seine Pagin Antonia besuchen die 6. Klasse der Schule am Hexbachtal. Kinderprinzessin Zoé-Lynn, deren Vater Björn Espelmann in der Session 2011/2012 Stadtprinz war, besucht die 3. Klasse der Katholischen Grundschule Johan-Michael Sailer in Essen.

Falls die Kindertollitäten eine Schilder-Lichtreklame-Herstellerin brauchen sollten, um plakative Werbung für den Karneval zu machen, können sie gleich auf ihre Adjutantin Christina Schwab zurückgreifen. Sie arbeitet in diesem Beruf. Sollten sie nach anstrengenden Auftritten verkrampft sein, kann sie ihr Adjutant Michael Becker wieder fit machen. Denn er arbeitet als selbstständiger Physiotherapeut in Styrum. Und das Stadtprinzenpaar hat mit dem Prinzessinnen-Vater Thomas Brugheat einen erfahrenen Steuermann, der sie zu ihren Auftritten chauffieren wird. Denn er fährt in seinem Berufsleben als Kraftfahrer wichtige Güter von A nach B. Dafür, dass die kleinen und großen Tollitäten transporttechnisch in Fahrt kommen, sorgen die Autohäuser Wolf und Extra. Sie stellen die Prinzenmobile zur Verfügung.

Mülheims Kinderprinz: „Ich möchte es so richtig krachen lassen, die Bühne rocken“

Stimmungstechnisch werden die kleinen und großen Tollitäten die Jecken selbst in Fahrt bringen. Das Rüstzeug dafür haben sie schon im Gepäck. Stadtprinz Yannik hat als Kinderprinz der Session 2010/2011 seine erste Prinzenrolle schon hinter sich. Stadtprinzessin Fabienne und ihre Paginnen Julia und Michelle haben in der Tanzgarde der Roten Funken Bühnenerfahrung gesammelt. Fabiennes Schwester und Pagin Michelle unterstützt die Funken auch als Schriftführerin und Jugendbeauftragte.

Kinderprinz Timo, der seit 2016 im Musikzug der Mölmschen Houltköpp auf die Pauke haut, wenn er sich nicht gerade mit Freunden trifft oder Fußball spielt, lässt das Narrenvolk schon mal wissen: „Ich möchte es mit euch und dem gesamten Hofstaat so richtig krachen lassen, die Bühne rocken und eine unvergessliche Zeit mit euch erleben.“ Dem jecken Publikum Spaß an der Freude bringen, das hat auch Kinderpagin Antonia seit 2016 bei den tanzenden Pottkids der Karnevalsgesellschaft Mölm boowenaan gelernt. Mit ihr freuen sich alle Tollitäten auf so manchen Leckerbissn, mit dem die designierte Hofburgwirtin Boza Skorpa in ihrer Gaststätte Spiekers Eck an der Eppinghofer Straße für das leibliches Wohl der närrischen Regenten sorgen wird.

