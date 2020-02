Neue Beleuchtung für Kreisverkehr in Mülheim-Eppinghofen

Mülheim. Neue Laternen werden ab Dienstag, 25. Februar, in Mülheim an Bruch- und Eppinghofer Straße aufgestellt. Es gelten Parkverbote und Umleitungen.

Komplettiert wird die Beleuchtung jetzt am Kreisverkehr Bruch-/ Eppinghofer Straße. Die Arbeiten dafür starten am Dienstag, 25. Februar. Sie dauern bis Donnerstag, 27 Februar, teilt Matthias Katte aus dem Amt für Verkehrswesen und Tiefbau in einem Schreiben an die Anwohner mit.

Während die Leuchten aufgestellt werden, wird die Bruchstraße zur Einbahnstraße. Es gibt Umleitungen. Aus der Bruchstraße können Autolenker in den Kreisverkehr einfahren. Die Einfahrt in die Bruchstraße aus dem Kreisverkehr wird dagegen gesperrt.

Die Umleitung wird über die Kuhlenstraße, Hornstraße, zur Bruchstraße ausgeschildert. Für den Individualverkehr werden örtliche Parkverbotszonen eingerichtet; um entsprechende Beachtung wird gebeten.

Darum sollten Anwohner sämtliche Fahrzeuge aus dem oben genannten Bereich entfernen, um einen reibungslosen Ausbau durchführen und Verschmutzungen an Fahrzeugen ausschließen zu können. Den aufgestellten Haltverboten ist unbedingt Folge zu leisten.