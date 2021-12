Corona in Mülheim

Corona in Mülheim Neue Angabe in Mülheim: Inzidenz der Ungeimpften bei 339,8

Mülheim. Die Stadtverwaltung trennt auf dem Dashboard zur Coronalage die Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften. Warum Zahl der Erstimpfungen entfällt.

Die Stadtverwaltung hat, wie angekündigt, zum 1. Dezember ihr Dashboard geändert, mit der auf der städtischen Homepage (www.muelheim-ruhr.de) die Infektionslage in der Stadt abgebildet wird. Erstmals wird die Inzidenz für Geimpfte und Ungeimpfte gesondert ausgewiesen. Bei den Infizierten wird nur noch die absolute Gesamtzahl angegeben.

712 Menschen waren am Mittwoch in Mülheim mit Covid-19 infiziert. Die Inzidenz der Geimpften (Impfdurchbrüche) lag bei 129,2, die Inzidenz der Ungeimpften bei 339,8. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt NRW-weit am Mittwoch bei 4,14.

Die Frage nach dem vollständigen Impfschutz steht für Mülheim im Vordergrund

Die Zahl der täglichen Erstimpfungen entfällt künftig auf dem Dashboard, weil sie laut Angabe der Stadtverwaltung keine besondere Bedeutung hat. Weiterhin wird die Zahl der Personen mit vollständiger Immunisierung angegeben und auch die der Boosterimpfungen.

„Viele doppelt Geimpfte haben hier ein Risiko, weil der Impfschutz schon nachgelassen hat, aber sie wissen das gar nicht“, sagte Stadtdirektor Frank Steinfort auf Nachfrage. „Die Frage, besteht hier noch Schutz oder nicht, ist für uns wichtiger“, begründete der Leiter des Krisenstabs die alleinige Angabe der vollständigen und der Booster-Impfungen. Zweimal geimpft waren am Mittwoch 123.841 Menschen (72,6 %), geboostert 27.253 (16 %).

Weiterhin werde jeder und jedem ein Impfangebot gemacht, ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung, betonte Steinfort. „Wir impfen wie die Feuerwehr und versuchen, so viele Menschen wie möglich zu impfen.“ Daher enthält das Dashboard jetzt auch einen Link zu den täglichen offenen Impfangeboten in der Stadt.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim