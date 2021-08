Nächtlicher Stromausfall trifft einige Stadtteile in Mülheim

Einen Stromausfall gab es in der Nacht zu Mittwoch in Mülheim.

Mülheim. Styrum, Dümpten und einige Teile der Altstadt waren betroffen von eine Stromausfall zwischen 2 und 5 Uhr nachts. Alles ist aber wieder repariert.

In Mülheim ist letzte Nacht (3. auf 4. August) in einigen Stadtteilen der Strom ausgefallen. Betroffen waren Haushalte in Styrum, Dümpten und in einigen Teilen der Altstadt, sagt Netzbetreiber Westnetz.

Der Stromausfall wurde um 2.06 Uhr gemeldet. „Die Mitarbeiter sind rausgefahren und haben in Teilschritten die Versorgung wieder hergestellt“, berichtet Angie Kreutz, Sprecherin von Westnetz Ruhr. Es lag ein Kabelfehler vor. „Kabel sind ein technisches Betriebsmittel, die können schon mal defekt sein, das passiert immer wieder“, so Kreutz. Nach und nach seien dann bis etwa 5 Uhr alle Haushalte wieder an den Strom gegangen.

Westnetz bittet Betroffene von Stromausfällen die kostenlose Störungshotline 0800 411 22 44 darüber informieren.

