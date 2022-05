Nächtlicher Knall in Mülheim: Erneut Geldautomat gesprengt

Vom Sparkassen-Geldautomaten an der Hingbergstraße 245 in Mülheim-Heißen sind nur noch Trümmer und Scherben übrig. Er wurde in der Nacht zu Mittwoch von Unbekannten gesprengt - es war bereits das dritte Mal.

Mülheim. In Mülheim-Heißen wurde in der Nacht ein Geldautomat gesprengt. Der Knall war weithin zu hören, die Hingbergstraße blieb stundenlang gesperrt.

Ein gewaltiger Knall hat heute Nacht viele Menschen in Mülheim aufgeschreckt. An der Hingbergstraße 245, Ecke Heinrichstraße, ist das Geldautomatenhäuschen der Sparkasse gesprengt und massiv beschädigt worden. Die Polizei wurde gegen zwei Uhr zum Einsatz gerufen und musste die Hingbergstraße in diesem Bereich bis in die Morgenstunden sperren. Inzwischen wurde sie aber wieder frei gegeben. Eine Polizeisprecherin erklärte, dass es Hinweise auf einen weißen Audi gibt, der sich wohl vom Tatort entfernt habe.

Geldautomat in Mülheim-Heißen wurde völlig zerstört

Der Geldautomat, der am Straßenrand auf einem kleinen Rasenstück steht, ist inzwischen mit Flatterband abgesperrt und völlig zertrümmert. Die roten Seitenwände sind durch die heftige Detonation abgefallen, Metallteile und Glasscherben liegen auf dem Boden. Ob die unbekannten Täter Beute gemacht haben und wie genau sie vorgegangen sind - mit Gas oder Sprengstoff? - konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen.

Auch nach Einschätzung von Sparkassensprecher Franz Hötzel, der am frühen Morgen an der Explosionsstelle war, wurde der Geldautomat völlig zerstört: „Es wird auf jeden Fall wieder ein Totalschaden sein“, meint er. Noch unklar sei, ob die spezielle Verschlusstechnologie gehalten hat, mit der die Sparkasse neuerdings ihre Geldautomaten zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens sichert. „Es scheint so zu sein“, doch man könne das Bargeld noch nicht sichten und zählen, berichtet Hötzel. Erst müsse die Polizei sicherstellen, dass am Automaten kein Sprengstoff mehr angebracht ist.

Mit der Sprengung in der Nacht zu Mittwoch setzt sich eine ganze Reihe ähnlicher Attacken in Mülheim fort. Zuletzt war Anfang März der Sparkassenautomat am Marktcenter in Styrum gesprengt und völlig zu Schrott geworden. In dem Fall hat allerdings nach Auskunft des Sparkassensprechers die Verschlusstechnik funktioniert. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Standort an der Hingbergstraße 245 schon zum dritten Mal betroffen

Der Geldautomat an der Hingberg-, Ecke Heinrichstraße ist sogar schon zum dritten Mal von Kriminellen heimgesucht worden. Zuletzt wurde er vor fast genau fünf Jahren zerstört, Mitte Mai 2017. Aufgrund der wiederholten Sprengungen, die immer auch hoch riskant sind, hat die Sparkasse Mülheim in jüngster Zeit schon einige besonders gefährdete Standort geschlossen, etwa an der Luxemburger Straße in Saarn und an der Kölner Straße in Selbeck.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim