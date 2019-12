Großer Feuerwehreinsatz am Wochenende an der Kölner Straße in Mülheim: Dort brannte es bei einem Caravan-Händler.

Mülheim. Knall und Flammen an der Kölner Straße in Mülheim: Auf dem Gelände eines Caravan-Händlers hat es am Wochenende gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächtlicher Brand bei einem Caravan-Händler in Mülheim

In der Nacht zu Samstag hat es auf dem Gelände eines Caravan-Händlers an der Kölner Straße gebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen übergreifen.

Einen lauten Knall und Flammenschein bemerkten Anwohner der Kölner Straße in Saarn am frühen Samstagmorgen, 14. Dezember, gegen 2.30 Uhr auf dem Firmengelände eines Caravan-Händlers. Beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr rückten aus, zusätzlich wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Beim Caravan-Händler brannten ein größerer Holzstapel sowie ein Anbau, der als Garage genutzt wird. Das Feuer drohte auf das Hauptgebäude des Betriebes und auf mehrere Wohnwagen überzugreifen.

Feuer drohte auf das Hauptgebäude und mehrere Wohnwagen überzugreifen

Mehr Das müssen Sie als Mülheimer gelesen haben AfD in Mülheim: 2500 Gegen-Demonstranten vor der Stadthalle 2500 Demonstranten haben gegen die AfD-Veranstaltung in der Mülheimer Stadthalle protestiert. Aber auch die AfD zog mehr Besucher an als erwartet. Wie die Proteste verliefen, lesen Sie hier. Schließung: Endzeitstimmung bei Real im Hafen Anfang November schließt der Real-Markt an der Weseler Straße. Für die Mitarbeiter gibt es einen Sozialplan. Auch alle Untermieter müssen raus. Jetzt weiterlesen … Ranking: Das sind die sieben reichsten Familien Mehrere Familien aus Mülheim gehören zur Liste der 1000 reichsten Deutschen. Ihr Vermögen liegt teilweise deutlich über einer Milliarde Euro. Welche Familien das sind, lesen Sie hier.

Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und auf den Anbau begrenzen, in dem ein Fahrzeug stand. Am Haupthaus und an zwei Wohnwagen in der Nähe entstand augenscheinlich nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Insgesamt dauerte der Einsatz rund zwei Stunden. Währenddessen musste die Kölner Straße voll gesperrt werden.