Nächtliche Explosionsgeräusche in Mülheim bleiben ein Rätsel

Die Polizei ging Hinweisen von Bürgern nach und suchte in der Nacht zu Sonntag nach Ursachen für Explosionsgeräusche in Mülheim-Styrum

Mülheim. Keine Ursache gefunden: „Es wird wohl ein Mysterium bleiben“, erklärt die Mülheimer Polizei zu lauten Knallgeräuschen am Sonntagfrüh in Styrum.

Was es mit zwei lauten Knallgeräuschen um 2 Uhr früh am Sonntags in Styrum auf sich hatte, wird wohl ein Rätsel bleiben. Zwei Anrufe gingen bei der Polizei ein. Bürger fragten, ob es sich um Detonationen gehandelt habe und eventuell wieder ein Bankautomat gesprengt worden sei. Auch die Beamten, die zu dieser Zeit im Bereich Styrum unterwegs waren, hörten so etwas wie Explosionsgeräusche. Man forschte gründlich nach, konnte aber weder einen gesprengten Geldautomaten noch sonst etwas finden, das Aufschluss über den Lärm gegeben hätte. Auch die Rücksprache mit der Polizei Oberhausen ergab nichts. „Es bleibt ein Mysterium“, so die Pressestelle der Polizei.

