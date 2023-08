Nadia Khalaf erneut in Landesvorstand der SPD gewählt

Die Mülheimerin Nadia Khalaf ist auf dem Landesparteitag der SPD in NRW erneut in den Vorstand gewählt worden. Sie ist seit 2008 SPD-Mitglied.

Auf dem Landesparteitag der NRW-SPD am Wochenende in Münster wurde die Mülheimerin Nadia Khalaf mit dem drittbesten Ergebnis wieder in den Landesvorstand gewählt. Die Co-Vorsitzende der Mülheimer SPD wird weiterhin als Beisitzerin im Vorstand des größten SPD-Landesverbandes mitarbeiten.

Khalaf ist seit 2008 SPD-Mitglied und seit der Kommunalwahl 2020 Mitglied des Ruhrparlaments. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der über 450 Delegierten“, erklärt Khalaf. „Von diesem Parteitag geht ein starkes Signal aus. Die SPD ist zurück auf dem Platz. Mit Mut und Zuversicht, Selbstbewusstsein und Kampfgeist geht die NRW-SPD die vor uns liegenden Herausforderungen an.“

Unterstützung der Doppelspitze

Auf dem Parteitag hat die nordrhein-westfälische SPD erstmals eine Doppelspitze gewählt. Sarah Philipp aus Duisburg, die parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion, führt mit Achim Post, Bundestagsfraktionsvize aus dem Kreis Minden-Lübbecke, den Landesverband an. Frederick Cordes aus Oberhausen ist neuer Generalsekretär.

„Wir werden die neue SPD im Westen durch Zusammenhalt und Teamgeist prägen. Ich freue mich darauf, daran mitzuwirken“, so Nadia Khalaf.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim