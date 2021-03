Nach Unfall mit Polizeiwagen in Mülheim ermittelt Bochum

Mülheim. Zwei Polizeibeamte sind bei einem Unfall mit ihrem Auto in Mülheim verletzt worden. Der Fahrer (33) konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Nach dem schweren Unfall mit einem Polizeiwagen auf dem Tourainer Ring am Samstagmorgen konnte einer der beiden Polizisten wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Der Fahrer des Polizeiwagens, ein 33-Jähriger, ist noch dienstunfähig, erholt sich aber inzwischen zu Hause, so Polizeisprecher Thomas Weise auf Nachfrage. Seine gleichaltrige Beifahrerin und Kollegin wird noch im Krankenhaus behandelt.

Die Unfallaufnahme hat nicht die Mülheimer Wache, sondern die Polizeiinspektion Essen-Süd übernommen, mit der Unterstützung des Verkehrsunfallteams bei der Suche und Sicherung der Spuren. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Bochumer Behörde weiter nach der Unfallursache.

Die beiden Auto-Insassen waren nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen auf dem Rückweg von einem Einsatz zur Wache an der Von-Bock-Straße in Mülheim. Gegen 5.30 Uhr sei der Fahrer, ein 33-jähriger Polizeikommissar, aus noch zu klärenden Gründen von der Straße abgekommen. Das Auto prallte vor einen Brückenpfeiler der Eisenbahnbrücke, die östlich des Mülheimer Hauptbahnhofs über den Tourainer Ring führt. Der Fahrer und seine Kollegin, eine 33-jährige Polizeioberkommissarin, seien schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Für die Unfallaufnahme hatte die Polizei den Tourainer Ring und die Parallelstraße vorübergehend gesperrt, diese wurden gegen 10.30 Uhr wieder freigegeben. Ein Statiker der Deutschen Bahn habe „keine schwerwiegenden Schäden“ an der Eisenbahnbrücke feststellen können, teilt die Polizei mit.