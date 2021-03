Am 17. September 2020 war ein Tanklaster auf der A40 bei Mülheim-Styrum von der Fahrbahn abgekommen; die Schäden gehen in eine deutlich zweistellige Millionenhöhe.

Verkehr Nach Tanklaster-Crash: A40 in Mülheim ab Donnerstag gesperrt

Mülheim. A40-Pendler müssen sich nach dem Tanklaster-Unglück in Mülheim im September 2020 nun auf weitere Sperrungen einstellen. Ab Donnerstag gelten sie.

Die Autobahn A40 wird von Donnerstagabend (1.4.) um 22 Uhr bis Dienstagmorgen (6.4.) um 6 Uhr von Venlo in Richtung Essen zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Mülheim-Styrum gesperrt. Umleitungen sind mit dem roten Punkt beschildert.

Die Sperrung der A40 in Fahrtrichtung Essen ist notwendig, damit die Deutsche Bahn Sondierungsarbeiten an den Eisenbahnbrücken bei Styrum vornehmen kann. Die Brücken, die die A40 queren, sind bei einem Tanklaster-Unfall im vergangenen Jahr so stark beschädigt worden, dass sie im Laufe dieses Jahres durch Hilfsbrücken ersetzt werden.

Schaden bezifferte die Deutsche Bahn jüngst auf bis zu 50 Millionen Euro

Nach dem Tanklaster-Brand im vergangenen Herbst hatte die Deutsche Bahn die Schadenshöhe jüngst nach oben korrigiert. Sie könnte bei bis zu 50 Millionen Euro liegen. Eine konkrete Zahl nennt die Bahn zwar nicht. Die Rede ist inzwischen aber offiziell von einem Millionen-Euro-Schaden im „mittleren zweistelligen Bereich“, der durch den Crash entstanden ist.