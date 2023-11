Nach starken Regenfällen: Hochwasser-Sperrung in Mülheim

Mülheim. Der anhaltende Regen der vergangenen Tage hat den Ruhrpegel wachsen lassen. Aus Sicherheitsgründen hat die Stadt Teile des Leinpfades gesperrt.

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage ist der Ruhrpegel deutlich angestiegen. Wie die Stadt mitteilt, hat das Hochwasser nun auch Mülheim erreicht, eine Sperrung des Leinpfades ist als Schutzmaßnahme ergriffen worden.

„Die Durchflussmengen an den für Mülheim maßgeblichen Pegeln in Hattingen und Wetter sind seit gestern so stark gestiegen, dass jetzt erste Sperrungen entlang der Ruhr nötig sind“, sagt Stadtsprecherin Tanja Schwarze. Der Leinpfad in Richtung Kettwig ist auf der Mendener Seite gesperrt. Ebenfalls die entsprechenden Zugangswege von der Mendener Straße aus. Dieser Zustand solle zunächst für die kommenden Tage erhalten bleiben. „Denn selbst, wenn die Überflutung zurückgehen sollte, sind die Wege verschmutzt und rutschig und aus Sicherheitsgründen nicht nutzbar“, heißt es von Seiten der Stadt.

Der Bauhof des Tiefbauamtes kontrolliere regelmäßig die Situation vor Ort und treffe die jeweils erforderlichen Sicherungsmaßnahmen.

