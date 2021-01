Nach Schusswechsel in Mülheim: Der Tote (65) wird obduziert

Die Polizei untersucht am Donnerstagvormittag nach dem Schusswechsel das Mehrfamilienhaus in Mülheim.

Mülheim Nach dem Schusswechsel ermittelt die Spurensicherung. Am Donnerstag wurde der Leichnam des Mülheimers (65) in der Rechtsmedizin untersucht.

Einen Tag nach dem großen Polizeieinsatz am Mittwoch an der Aktienstraße, bei dem ein 65-jähriger Mülheimer erschossen wurde, laufen die Ermittlungsarbeiten der Polizei auf Hochtouren. Am Donnerstagmorgen arbeitete ein Spurensicherungsteam am und im Mehrfamilienhaus an der unteren Aktienstraße. Zeitgleich wurde der Leichnam des 65-jährigen Mannes in der Gerichtsmedizin in Duisburg obduziert.

Nach dem Stand der polizeilichen Ermittlungen am Donnerstag hatte der 65-jährige Mann das Feuer auf die Beamten eröffnet, als die Polizei am Mittwochnachmittag an der Aktienstraße eintraf. Alarmiert worden war die Polizei zuvor von Zeugen, die "laute Knallgeräusche" aus dem Erdgeschoss des Hauses gehört haben wollten. Der Mann, der in einem Schusswechsel mit der Polizei vor dem Haus tödlich verletzt wurde, war laut Polizei allerdings nicht mit einem Gewehr, wie es zunächst hieß, sondern mit einem Revolver, einer Handfeuerwaffe mit einem langen Lauf, bewaffnet gewesen.

Derzeit ermittelt die Polizeibehörde Bochum aus Neutralitätsgründen in dem Fall. Der Bochumer Polizeisprecher Frank Lemanis teilte mit, dass der Leiter der Bochumer Mordkommission sowie eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Duisburg an der rechtsmedizinischen Untersuchung des 65-Jährigen teilnehmen würden. Ergebnisse daraus wurden für den Nachmittag angekündigt.

In dem Mülheimer Mehrfamilienhaus werden von der Spurensicherung unter anderem die bereits am Vorabend entdeckten Einschusslöcher an einer Wohnungstür näher untersucht. Der 65-jährige Mann, der selbst in dem Mehrfamilienhaus lebte, soll alleinstehend gewesen sein.

Auch die Nachbarhäuser wurden am Mittwochabend kurzzeitig evakuiert, weil Experten der Polizei das betroffene Haus nach entsprechenden Hinweisen auf Sprengstoff untersuchten. Die Spezialeinheiten, unter anderem vom Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf, wurden allerdings nicht fündig.

Bei einem Schusswaffengebrauch der Polizei werde grundsätzlich ein Strafverfahren eingeleitet, erklärte Polizeisprecher Thomas Weise von der Behörde Essen/Mülheim auf Nachfrage. Da Polizisten des Polizeipräsidiums Essen betroffen seien, wurde das Verfahren aus Neutralitätsgründen der Polizei in Bochum übertragen. Nur die Staatsanwaltschaft könne das Verfahren - auch zeitnah - einstellen, wenn Notwehr oder Nothilfe vorlagen, erläutert Weise.