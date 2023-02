Hochwasser Nach Regengüssen: Erneut Hochwasser-Sperrungen in Mülheim

Mülheim. Schon wieder führt die Ruhr in Mülheim Hochwasser. Es gibt erste Sperrungen, die über das Wochenende bleiben werden. Wege sind nicht mehr sicher.

Aufgrund der heftigen und langdauernden Regenfälle in den vergangenen Tagen hat das Ruhr-Hochwasser erneut Mülheim erreicht. Die Durchflussmengen an den für Mülheim maßgeblichen Pegeln in Hattingen und Wetter liegen bei über 300 m3/s, teilt die Stadt Mülheim aktuell mit. Das bedeutet: Es gibt wieder erste Sperrungen entlang der Ruhr.

Der Leinpfad in Richtung Kettwig wurde auf Mendener Seite gesperrt, ebenso die entsprechenden Zugangswege von der Mendener Straße aus. Die Sperrungen werden auf jeden Fall auch über das Wochenende bleiben, ergänzt die Stadt: „Denn selbst wenn die Überflutung zurückgehen sollte, sind die Wege verschmutzt und rutschig und aus Sicherheitsgründen nicht nutzbar.“

Der Bauhof des Tiefbauamtes kontrolliert jetzt regelmäßig die Situation vor Ort entlang der Ruhr und trifft die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. Erst vor drei Wochen war die Ruhr in Mülheim nach starken Regenfällen stellenweise über die Ufer getreten. Verschiedene Wege blieben für mehrere Tage gesperrt.

