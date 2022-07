Nach Fanta 4-Konzert: Smudo besucht Mülheims Luftschiff Theo

Stippvisite von Smudo (r.) von den Fantastischen Vier am Flughafen Essen-Mülheim. WDL-Sprecher Daniel Dreier nutzte die Gelegenheit zum Selfie vor dem Luftschiff Theo.

Mülheim. VIP-Besuch in Mülheim: Nach dem Fanta 4-Konzert im Essener Stadion machte der Rapper Smudo einen Abstecher zum Luftschiff Theo. Wie es dazu kam.

Nach dem Konzert ist vor dem Sightseeing – nachdem die Fantastischen Vier am vergangenen Sonntagabend im Essener Stadion an der Hafenstraße vor rund 16.000 Menschen gespielt haben, hat Rapper Smudo Mülheims fliegendem Wahrzeichen noch einen Besuch abgestattet.

Smudo zu Besuch in Mülheim: Kontakt besteht seit 2019

Dabei ist der Kontakt zwischen der WDL Luftschiffgesellschaft und Michael Bernd Schmidt, wie Smudo mit bürgerlichem Namen heißt, schon 2019 entstanden. „Wir haben damals das Konzert der Fanta 4 am Seaside Beach in Essen aus der Luft fotografiert und bei Twitter gepostet“, erzählt WDL-Pressesprecher Daniel Dreier. „Smudo hat das Foto geteilt und folgt uns seitdem.“ Dass er bei seinem aktuellen Besuch in der Nachbarstadt auch einen kurzen Abstecher nach Mülheim macht, „hat uns sehr gefreut“.

Der Musiker sei sehr sympathisch und – Achtung Wortwitz – „total auf dem Boden geblieben“. Da das Luftschiff Theo derzeit nicht fliegen darf (lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen), gab es für Smudo zwar keinen Rundflug, dafür aber einen Rundgang. „Er konnte auf jeden Fall etwas Luftschiff-Atmosphäre schnuppern“, so Dreier.

In Essen haben die @fantastische4 gestern das Stadion an der Hafenstraße gerockt. Diese Gelegenheit hat @lesmoureal heute noch schnell genutzt, um sich Theo kurz aus der Nähe anzugucken. Vielen Dank für Deinen sympathischen Besuch & #biszumnächstenMal! #schlüsselsteckt 😉 pic.twitter.com/wbRkbYBnaT — Luftschiff Theo (@LuftschiffTheo) July 11, 2022

