Blaulicht Nach Einbruch in Mülheim: Polizei deckt Seriendiebstahl auf

Mülheim/Oberhausen. Nachts räumten Unbekannte in Mülheim-Mellinghofen einen Wagen aus. Hinweise führten die Ermittler nach Oberhausen. Dort lagerte noch mehr Beute.

Durch eine eingeschlagene Heckscheibe haben sich in der Nacht vom 18. auf den 19. November unbekannte Täter Zugang zum Inneren eines Handwerkerfahrzeugs verschafft und Werkzeug daraus gestohlen. Nachdem sie den Kofferraum des an der Stettiner Straße in Mellinghofen geparkten Ford Transit ausgeräumt hatten, flüchteten die Täter zunächst unerkannt.

Zeugenhinweise führten die Kriminalpolizei indes zu einem Mehrfamilienhaus an der Nohlstraße in Oberhausen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ das Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für die betroffene Wohnung. Neben dem gesuchten Diebesgut aus Mülheim konnten die Beamten weiteren Schmuck und Werkzeuge sicherstellen, bei dem es sich mutmaßlich ebenfalls um Gestohlenes handelt.

Diebstahl in Mülheim führt Polizei zu Serientätern

Zum Diebesgut zählen unter anderem diese Uhren und Schmuckstücke. Foto: Polizei Essen/Mülheim / oh

Mithilfe von Fotos sucht die Polizei nun nach den Besitzern der Gegenstände. Die Fotos sind hier einsehbar. Zeugen, die Werkzeuge oder Schmuck wiedererkennen, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.

