Nach EC-Karten-Klau in Mülheim: Polizei veröffentlicht Fotos

Mülheim/Unna. Im Februar wurde in Mülheim eine EC-Karte geklaut, später damit Geld abgehoben. Gestochen scharfe Bilder des Tatverdächtigen finden sich im Text.

Mit einer am 27. Februar 2023 in Mülheim entwendeten EC-Karte hat ein Unbekannter an einem Geldautomaten in Unna Bargeld abgehoben. Um dem Tatverdächtigen endlich auf die Spur zu kommen, veröffentlicht die Polizei nun Fotos von ihm.

Zur „widerrechtliche Abbuchung“, so die Polizei, sei es direkt am Nachmittag jenes 27. Februar gekommen – und zwar bei der Sparkasse an der Bahnhofstraße in Unna. Der Tatverdächtige wurde dabei von einer Videoüberwachungsanlage aufgenommen; gestochen scharfe Bilder entstanden. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke samt Fellkapuze und einem grauen Pullover. Er trug Bart und eine schwarze Brille, hatte dunkles Haar.

Nach Tat in Mülheim fragt die Polizei: Wer kennt diesen Tatverdächtigen?

Der unbekannte Mann war bekleidet mit einer schwarzen Jacke samt Fellkapuze und einem grauen Pullover. Er trug Bart und eine schwarze Brille, hatte dunkles Haar. Foto: Polizei

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund hat die Polizei die Lichtbilder nun veröffentlicht. Und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen? Hinweise sind willkommen unter 02303 921-3120 oder 02303 921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Der Tatverdächtige soll die gestohlene EC-Karte an einem Bankautomaten in Unna eingesetzt haben. Foto: Polizei

