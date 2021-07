Nach dem Hochwasser räumen Mülheimer die Ruhrauen auf

Sabine Schulz, Darko Medić, Lukas Kerb (Freiwillige Feuerwehr) und Daniel Zschocke (4330hilft) gehörten zu den fast 70 Mülheimerinnen und Mülheimern, die sich am Samstag, 31. Juli, an der Aufräumaktion des Vereins „4330hilft" nach dem Hochwasser in Mülheim beteiligt haben.

Mülheim. 70 Mülheimerinnen und Mülheimer haben sich am Samstag an der Aufräumaktion des Vereins „4330hilft“ nach dem Hochwasser beteiligt.

Auf der Kreuzung vor der Stadthalle fallen am Samstag mehrere Menschen mit dunkelroten Müllsäcken sofort ins Auge. Sie sind auf dem Weg zum großen Parkplatz an der Bergstraße, von wo aus der Verein „4330hilft“ nach dem Hochwasser eine große Aufräumaktion koordiniert. Fast 70 Mülheimerinnen und Mülheimer packen mit an.

Um 11.30 Uhr ist der kleine Container auf dem Stadthallen-Parkplatz bereits fast randvoll. Doch immer wieder bringen fleißige Helfer neuen Müll und Schrott, der durch das Hochwasser in die Randgebiete der Ruhr geschwemmt worden sind. Jörg Fidomski von der DHL hat nicht nur seinen Transporter zur Verfügung gestellt, sondern packt auch in seinem Urlaub mit an. Aus dem Lieferwagen schleppt er unter anderem große Metallplatten und Teile eines Kinderklettergerüstes.

Sponsoren stellen Material zur Verfügung

Spendenaktion für betroffene Regionen Der Verein „4330hilft“ sammelt auch Geldspenden für die Regionen, die noch stärker vom Hochwasser getroffen worden sind. Insgesamt sind schon fast 3700 Euro zusammen gekommen. Informationen dazu gibt es auf der Facebookseite „Spendenaktion für Hochwasseropfer.“ oder unter helfen@4330hilft.de Auch die Die FUNKE-Mediengruppe, zu der diese Zeitung gehört, ruft gemeinsam mit der Caritas zu Spenden für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe auf. Den Flutopfern soll schnell und unbürokratisch geholfen werden. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend und der Erfolg der Aktion entsprechend groß. Stand Freitag gab es bereits mehr als 15.500 Einzelspenden – von einer kleinen Summe bis hin zu Einzelspenden von 15.000 Euro! Mit den Großspenden der RAG- und der Brost-Stiftung sind derzeit insgesamt rund 4,2 Millionen Euro zusammengekommen. Die FUNKE-Mediengruppe, zu der diese Zeitung gehört, beteiligt sich mit 50.000 Euro an der Spendenaktion. Spenden für die Flutopfer bitte an: Caritas, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Verwendungszweck: Funke hilft – CY00899

„Wir sind wirklich begeistert, die Leute wollen einfach helfen“, freut sich Daniel Zschocke, einer der Initiatoren der Aktion. Während sich neben dem Verein mit der freiwilligen Feuerwehr, dem Kirchenkreis der Neuapostolischen Kirche, dem Verein Solidarität in Mülheim und mehreren Sponsoren ganze Gruppen zum Mitmachen gemeldet haben, kommen auch immer wieder Familien oder einzelne Privatleute und fragen, wo sie helfen können.

Pascal Gasch ist extra aus Gelsenkirchen gekommen. Als Soldat hat er sich auf einer Internetplattform der Bundeswehr als Helfer registriert und wurde über diesen Weg auf die Aktion aufmerksam. „Ich war vorher noch nie in Mülheim aber ich habe ja einen Eid geschworen“, erklärt er, ehe er sich auf dem Weg in die Ruhrauen macht.

Kommunikation über eine Whatsapp-Gruppe

Mehrere Firmen haben Müllsäcke, Schubkarren, Handschuhe und Schaufeln zur Verfügung gestellt. Außerdem können sich alle Helfer an der Stadthalle stärken. Mit der Styrumer Ruhraue sowie den Uferbereichen der Innenstadt, in Saarn und Mintard haben die Verantwortlichen des Vereins Hauptsammelzonen ausgemacht.

Über eine Whatsapp-Gruppe halten sich die Helfer auf dem Laufenden, schicken Bilder von spektakulären Funden. Außerdem werden über diesen Weg Sammelstellen für Mülltüten und Sperrmüll ausgemacht. „Dann wissen wir, wo wir das Zeug abholen müssen“, erklärt Daniel Zschocke. Neben dem Standort an der Stadthalle steht am Wasserbahnhof noch ein großer Container der MEG bereit.

Viel Plastik muss aus den Gebüschen entlang der Ruhr in Mülheim gefischt werden

„Man verliert ein bisschen den Überblick, wo gerade überall Leute unterwegs sind“, lacht Zschocke. Mit so vielen Helfern hat er gar nicht gerechnet. Zwei Mitglieder des Vereins besetzen am Wochenende zudem die Hotline, um weitere helfende Hände zu informieren.

Jörg Fidomski (l.) und Daniel Zschocke (4330hilft) sammeln Müll, der durch das Hochwasser in die Uferbereiche der Ruhr geschwemmt worden war. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

In erster Linie gilt es, das viele Plastik aus den Gebüschen zu fischen. „Sperrige Sachen gibt es gar nicht mehr so oft, wie gedacht. Da haben die Leute schon eine gute Eigeninitiative gezeigt“, findet Zschocke. Ausnahmen bestätigen freilich die Regel: So sei unter der Mendener Brücke ein Trampolin angespült worden. Bei Tierfunden soll der Fundort markiert werden, anschließend wird das Veterinäramt informiert.

Initiatorin der Aufräum-Aktion in Mülheim: „Die Loyalität der Menschen bewegt mich“

Sabine Schulz und Darko Medić kontrollieren am Mittag noch einmal den Bereich unter der Mendener Brücke. „Hier haben wir vorhin mit vielen Leuten alles abgeräumt“, berichtet Medić. Sabine Schulz, die selbst zwei Tage lang in Hagen als Helferin aktiv war, hat für den Sonntag, an dem die Aufräumaktion fortgesetzt werden soll, vor allem das gegenüberliegende Ufer an der Friedrich-Wilhelms-Hütte ins Auge gefasst, wo noch eine Menge Müll zu erkennen ist.

Auch die Mintarder Stadtgrenze in Richtung Kettwig wollen sich die Helfer am Sonntag vornehmen. „Was mich wirklich bewegt, ist die Loyalität der Menschen“, sagt sie. Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft war die Aufräumaktion bereits am Samstag ein voller Erfolg.

Freiwillige, die sich am Sonntag, 1. August, noch anschließen wollen, können von 9 bis 18 Uhr mithelfen bei der Aufräumaktion – Treffpunkt ist der Parkplatz an der Bergstraße an der Stadthalle.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim