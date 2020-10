Mülheim. Nach dem Brand am Montag ist das fünfstöckige Wohnhaus an der Aktienstraße in Mülheim versiegelt. 14 Mietparteien sind aktuell ohne feste Bleibe.

Über Nacht ohne feste Bleibe: 14 Mietparteien mussten am Montagabend ihre Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Aktienstraße, Ecke Bergische Straße, überstürzt über Drehleitern verlassen. Der Brand im Hausflur hat das Haus unbewohnbar gemacht.

15 Menschen waren am Montagabend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mitteilte, hatten unter anderem Matratzen, Möbel und Kinderwagen im Hausflur Feuer gefangen. Brandmelder sollen zum Glück frühzeitig Alarm geschlagen haben.

Mutter von zwei Kindern: „Etwas brennt. Komm schnell!“

Der Rauch versperrte demnach zahlreichen Menschen den Weg nach draußen. Zwei Personen flüchteten nach Angaben der Polizei auf das Hausdach. Die Feuerwehr habe sie und 23 weitere Menschen mit Drehleitern in Sicherheit gebracht, hieß es.

Am Dienstagmorgen um kurz vor neun Uhr steht Zvezdan Jovanovic auf dem Bürgersteig für dem Haus, Nummer 26. Hier lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern. Er sei am Montagabend unterwegs gewesen,. als ihn etwa um 21.10 Uhr seine Frau angerufen habe: „Etwas brennt. Komm schnell!“

Mieter; Nach den Streiks zuletzt türmte sich Hausmüll in der Tordurchfahrt

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat wohl Schlimmeres verhindert. Am Dienstagmorgen sind bereits Hausbewirtschafter der Eigentümerin vor Ort, warten auf die Kriminalpolizei, die aber erst später kommen wird. Das fünfstöckige Wohnhaus gehört dem städtischen Wohnungsbauunternehmen SWB. Kai Hermanns, Teamleiter der technischen Hausbewirtschaftung bei der SWB, weiß da schon, dass das Haus „vorerst nicht bewohnbar“ sein wird. Am Mittwoch werde ein Brandsachverständiger das Haus inspizieren. Dabei wird es darum gehen, die Brandursache zu klären.

Die Aktienstraße wurde für den Rettungseinsatz am Montagabend komplett gesperrt. Foto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr / Feuerwehr Mülheim

Die Umstände seien noch unklar, hatte es in einer ersten Meldung der Feuerwehr geheißen. Mieter Jovanovic kennt die Ursache auch nicht, aber er ahnt, warum der Brand im Hausflur, der sich an diesem Morgen hinter einer zersplitterten Glastür verbirgt, so verheerend gewesen sein muss. Einerseits habe sich in der alten, rund zehn Meter langen Tordurchfahrt zum Hinterhof nach den Warnstreiks der Entsorger zuletzt der Hausmüll getürmt. Andererseits habe dort Sperrmüll gelagert, für den eine Abholung erst am 5. November terminiert gewesen sei.

14 Mietparteien sind mit Ersatzwohnraum zu versorgen

An diesem Morgen steigt Passanten an der Straße noch der strenge Brandgeruch in die Nase, der unten im Haus befindliche Restaurant „Arun Thai“ ist ebenso versiegelt wie das Wohnhaus. Familie Jovanovic ist vorerst bei Bekannten im Nachbarhaus an der Bergischen Straße untergekommen. Die SWB wird sich nun in Absprache mit der Stadt bemühen, allen Mietern Ersatzwohnraum zu beschaffen, wenn erforderlich. Unter anderem habe man drei „Hotelzimmer“ in seinem Hochhaus am Hans-Böckler-Platz für Notfälle zur Verfügung, sagt Hermanns. Für vier der Bewohner wurden Notunterkünfte bereitgestellt, hatte die Feuerwehr bereits in ihrer ersten Meldung nach dem Brand mitgeteilt.

Zvezdan Jovanovic wartete am Dienstagmorgen auf das Eintreffen der Polizei – in der Hoffnung, vielleicht zumindest ein paar wichtige Dinge aus der Wohnung seiner Familie holen zu können. Frau und Kinder seien ja nur mit dem, was sie an Kleidung anhatten, aus dem Brandhaus geflüchtet. „Sie hat nur die Kinder gepackt und ist raus“, erzählt er.

160 Einsatzkräfte waren vor Ort

Insgesamt waren 160 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr und von den Rettungsdiensten Rotes Kreuz, Johanniter und Malteser vor Ort. Der Einsatz war kurz vor Mitternacht beendet. Dei Aktienstraße war während des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt.