Nach Brand ist Wohnung an Mülheimer Kappenstraße unbewohnbar

In voller Ausdehnung brannte am Dienstag eine Wohnung an der Kappenstraße. Der Bewohner musste ins Krankenhaus, auch die Nachbarwohnungen waren stark verraucht.

In einem Mehrfamilienhaus an der Kappenstraße hat es am Dienstagmittag gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 13.45 Uhr alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte die Wohnung im ersten Obergeschoss schon in voller Ausdehnung. Der Bewohner hatte sich nach Angaben der Feuerwehr bereits ins Freie gerettet, umliegende Wohnungen im Haus wurden durch die Einsatzkräfte geräumt.

Bewohner musste nach dem Brand ins Krankenhaus

Die Person aus der Brandwohnung kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Außerdem wurde laut Feuerwehr noch ein weiterer Bewohner durch den Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht in eine Klinik.

Die an die Brandwohnung angrenzenden Wohnungen wurden wegen der starken Rauchentwicklung kontrolliert. Nach den Löscharbeiten setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein. Die Brandwohnung gilt derzeit als unbewohnbar. Die anderen Hausbewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Kappenstraße in den Mittagsstunden für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

