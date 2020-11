Mülheim. Nachdem Sperrmüll in einer Hofeinfahrt an der Aktienstraße brannte, wird das Gebäude in Mülheim saniert. Mieter können dann wieder einziehen.

„Das Gebäude ist standsicher. Aber es muss umfangreich saniert werden. Damit beginnen wir so bald wie möglich.“ Das sagt Christina Heine, Sprecherin der SWB (Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft). So lautet das Ergebnis der statischen Prüfung. An der Aktienstraße 26 brannte in einer Hofdurchfahrt aus bisher noch ungeklärter Ursache Sperrmüll. Die Hitze des Feuers hat Wände und Leitungen beschädigt. Der Rauch die Wohnungen verschmutzt.

Die tragenden Elemente seinen in Ordnung. Aber der Putz platzt nach der Hitzeentwicklung von den Wänden“, schildert Heine die Ergebnisse des Berichtes. Daraus folge: „Die Leitungen der Heizung sowie die Elektrik müssen komplett erneuert werden. Die Trinkwasserrohre und Abflüsse seien ebenfalls stark angegriffen.

Mieter müssen mit Rückkehr in ihre Wohnungen noch warten

Die Schadstoffprüfung der verrauchten Wohnungen habe ergeben, dass dort alles gereinigt oder teilweise auch austauscht werden müsse, erklärt die SWB-Sprecherin. Daher könnten die Mieter auch weiterhin nicht in ihre Wohnungen. Wann sie wieder einziehen können, müsse der Sanierungsfortgang zeigen.

Die SWB zieht alle Kräfte ihres Eigenbetriebes zusammen, um möglichst schnell mit der Sanierung des Gebäudes an der Aktienstraße zu starten. Die Zeit für das Ausschreiben von Arbeiten und die Vergabe der Aufträge entfalle daher.

Wie der Sperrmüll in der Hofeinfahrt in Brand geriet und warum die Haustür zum Zeitpunkt des Feuers offenstand, ermittelt weiterhin die Kriminalpolizei.

